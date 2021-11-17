高鐵宜蘭站址第5折衷方案有共識 交通部朝向年底前定案

立法院交通委員會今天安排考察宜蘭建設，交通部針對高鐵站址提出第5折衷方案，獲多數與會者認同。交通部長王國材表示，會進一步請顧問公司針對折衷方案的宜蘭新站進行詳細評估，且因應地方期盼，朝今年底定案的目標努力。

立委陳歐珀邀請交通部今天下鄉考察建設，重點是針對高鐵宜蘭站址進行說明，今天除了原來交通部規劃評估4個站址外，更提出最新第5折衷方案「宜蘭新站」，大家發言踴躍。

交通部長王國材表示，高鐵經過宜蘭市時會有一處大彎道，如果設在縣政中心的話，高鐵經過大彎道必須放慢速度，所以才會把站址往南沿350公尺，比較靠近蘭陽溪。

出席說明會的地方民意代表大多不反對折衷方案，縣長林姿妙表示，不管是縣政中心或折衷方案，都屬於廣義的縣政中心站，縣府尊重專業，希望趕快定案。縣議員莊淑如說，第5折衷方案是縣政中心「改良版」。議長張建榮希望站址在宜蘭市，趕快定案。

縣議員林岳賢要求交通部允諾高鐵延伸宜蘭建設一定會做，站址何時可以確定站址及通車；縣議員楊弘旻與邱素梅都認為，溪南地區民眾對於宜蘭新站的接受度高。

縣議員陳俊宇及黃定和表示，由於高鐵與鐵路高架化上下層軌道，擔心對視覺景觀造成衝擊，建議交通部可以多花一點錢，改作地下化軌道。

不過，會中也有礁溪鄉縣議員吳宏謀批評，高鐵宜蘭站址的決策過程充滿政治力介入，交通部應該尊重顧問公司評估專業，選擇四城站；民眾黨黨團則要求交通部針對交通轉運方面，多編列一些經費，讓民眾轉乘更方便。

市長江聰淵遞交陳情書並要求年底以前確定站址，立委陳歐珀表示，高鐵延伸宜蘭的評估規劃原本去年底就要定案，一直拖到現在，所以他以今年底站址定案，做成會議結論。