快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，位於縣政中心以南靠近蘭陽溪的三角區帶。記者戴永華/攝影
高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，位於縣政中心以南靠近蘭陽溪的三角區帶。記者戴永華/攝影

高鐵延伸宜蘭計畫地方關切，立法院交通委員會今天下鄉考察，安排交通部簡報會中提出新的第五方案，位於縣政中心站以南約350公尺，工程經費1880億元，地方一致期盼此案能在年底儘快定案。

高鐵宜蘭站的站址從北到南，原本是四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站評估。今天在規劃簡報中，提出縣政中心以南的宜蘭新站，是靠近蘭陽溪且位於台9線與台鐵軌道之間的三角形區帶。

鐵道局說明宜蘭新站的折衷方案路線長度約59.3公里，工程經費1880億元。優點是位於宜蘭市跟羅東鎮之間，兼顧溪北及溪南發展，採取區段徵收的開發效益高，地主可以參與開發分配土地，而且容易新闢聯外道路，不與鐵路高架共構，比較不會影響鐵路高架化的計畫進度。

不過缺點是，位於縣政中心人口密集區南側、路線長度是所有方案當中的第二長、費用第二高，且62%是特定農業區，豪雨容易淹水，必須加強排水系統。

部長王國材強調，原本交通部覺得4個方案的站址都可行，但因為尊重鄉親的意見，所以提出第5「折衷方案」，可以服務到宜蘭溪南反溪北居民，全案會溝通達成共識後儘快決定。

高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，分析比較優缺點。記者戴永華/攝影
高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，分析比較優缺點。記者戴永華/攝影
高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，位於縣政中心以南約350公尺。記者戴永華/攝影
高鐵宜蘭站址說明會，交通部提第5折衷方案「宜蘭新站」，位於縣政中心以南約350公尺。記者戴永華/攝影
立法院交通委員會安排高鐵宜蘭站址說明，交通部長王國材出席，縣長及議長一致希望趕快定案。記者戴永華/攝影
立法院交通委員會安排高鐵宜蘭站址說明，交通部長王國材出席，縣長及議長一致希望趕快定案。記者戴永華/攝影

高鐵延伸宜蘭 羅東 交通部

延伸閱讀

金山小白鶴「回台探親」？ 宜蘭現蹤鳥友熱議

春節檢疫三大方案 明日開放預約訂房

中國高鐵奶茶「那個女孩」熱銷缺貨 網友批貴：味道差到無言

今晚5.3地震為20天前宜蘭大震餘震 未來2天恐再搖

相關新聞

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

高鐵延伸宜蘭計畫地方關切，立法院交通委員會今天下鄉考察，安排交通部簡報會中提出新的第五方案，位於縣政中心站以南約350公...

老照片說故事／華航幾米擁抱機亮相

2013.6.7 華航台灣文創系列彩繪機首部曲「擁抱機」亮相。華航與幾米合作，將繪本作品搬上B747-400客機機身，以...

世界同志遊行稱台灣「地區」惹議 主辦單位已改稱呼

「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）日前宣布「高雄同志遊行聯盟」取得2025年世界遊行主辦權，但聲明以「台灣...

淨零碳排迫在眉睫 院士呼籲政府速立法規

工研院今日公布院士名單後，順勢邀請10名歷屆院士參與論壇，探討未來30年最大的挑戰「淨零碳排」，院士們同聲呼籲地球只有一...

工研院首位女院士葉常菁曾創辦智擎 見證新藥爆發潛力

工研院16日舉辦「第十屆工研院院士授證典禮」，公布今年新科出爐的5名工研院院士，其中智擎生技創辦人葉常菁為歷屆以來的首位...

2025世界同志遊行 主辦單位改稱「台灣高雄」

世界同志遊行2025年移師高雄，但主辦單位聲明卻將台灣稱為「台灣地區」引發議論，經過外交部、高雄高雄市同志遊行聯盟協會協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。