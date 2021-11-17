高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

高鐵延伸宜蘭計畫地方關切，立法院交通委員會今天下鄉考察，安排交通部簡報會中提出新的第五方案，位於縣政中心站以南約350公尺，工程經費1880億元，地方一致期盼此案能在年底儘快定案。

高鐵宜蘭站的站址從北到南，原本是四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站評估。今天在規劃簡報中，提出縣政中心以南的宜蘭新站，是靠近蘭陽溪且位於台9線與台鐵軌道之間的三角形區帶。

鐵道局說明宜蘭新站的折衷方案路線長度約59.3公里，工程經費1880億元。優點是位於宜蘭市跟羅東鎮之間，兼顧溪北及溪南發展，採取區段徵收的開發效益高，地主可以參與開發分配土地，而且容易新闢聯外道路，不與鐵路高架共構，比較不會影響鐵路高架化的計畫進度。

不過缺點是，位於縣政中心人口密集區南側、路線長度是所有方案當中的第二長、費用第二高，且62%是特定農業區，豪雨容易淹水，必須加強排水系統。