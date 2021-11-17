2021紅面鴨歡樂派對盒越夜越美麗 週末限定加碼星空煙火秀

2021紅面鴨派對盒水舞登場，越夜越美麗。 圖／花蓮縣政府 提供

花蓮縣政府邀請您來鯉魚潭「2021紅面鴨歡樂派對盒」開派對！即日起11月28日，每天上午9時30分到晚間9時30分，讓民眾徜徉在越夜越美麗的水舞中，感受一場光影與水幕交織的絢麗盛宴，縣長徐榛蔚也邀請全國遊客鄉親前來享受花蓮悠閒之夜！

本週五至週日的水上劇場以「熱舞派對」為主軸，敘述著花蓮遊子在外辛苦打拼，每當夜深人靜總會想起家的溫暖與許多美好的回憶，只要回到家就能忘卻所有的疲憊，充好電後能再勇往直前的故事－「洄家」。花蓮的好山好水好人情，也是讓人最感舒服的地方，累了?就回花蓮走走重拾恢復的力量。活動現場更增設藝術裝置，其中「縣鳥朱鸝」及「部落守護貓頭鷹」等燈飾沿街懸掛，為返鄉的遊子照亮彼此的心，透過本周水上劇場與藝術裝置燈飾結合，呼應出花蓮「洄家」意象。

紅面鴨派對盒活動，透早就有遊客到場與紅面鴨合影。 圖／花蓮縣政府 提供

「洄家」是由花蓮在地舞團自創之表演舞碼，以歌舞劇的方式敘述著家的美好與溫暖，感受單純的人情味。另外在活動期間，白天可觀賞「音樂水舞秀」，晚間則有「水幕光影秀」及每週五、六、日精采絕倫的「水上劇場」。每週五、六晚間9時最後一場的水幕光影秀，特別加碼施放精彩限定星空煙火。除了動態的表演活動外，現場今年新增的縣鳥朱鸝與貓頭鷹大型裝置展品供遊客拍照打卡，還可參加「天天抽萬元紅面鴨振興券」及「商圈優惠券」，在鯉魚潭商圈折抵消費使用更帶動商機。

每晚水舞秀與YOYO台登場，現場座無虛席！ 圖／花蓮縣政府 提供

每週一、四晚間7時有小朋友最愛的YOYO家族見面會，18日有月亮與酪梨兩位姊姊在鯉魚潭邊一起與大小朋友動滋動，讓鄉親可以帶著家裡的小粉絲近距離與螢光幕前的大哥哥大姊姊們面對面接觸，使得整個活動充滿青春活力的氣息。

花蓮11月到年底跨年各項觀光大型活動持續不間斷，包括11月19日至21日登場的「原住民族聯合豐年節」千人共舞「一曲愛海洋」，以及12月26日至12月31日舉辦最長的跨年夜在東大門廣場的「太平洋觀光節演唱會」，演唱會將連續high翻6天6夜，超強卡司接力獻唱，展現多元音樂風格，小巨蛋規格戶外舞台帶來精彩的視聽饗宴。

參加完跨年，接續著元旦則有「2021愛戀花蓮健走系列—新城鄉七星潭」迎曙光活動，在晨曦中迎接新年第一道曙光，迎向2021年的新局面！

活動詳情請上2021紅面鴨活動官網(http://www.happy-duck2021.com.tw/)或花蓮觀光資訊網(https://tour-hualien.hl.gov.tw/)。

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