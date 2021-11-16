跟騷法有侷限 時代力量籲再討論

由於政院版跟騷法草案將跟騷行為侷限在與「性」和「性別」相關事件，且被害人申請保護令，需建立在跟騷人兩年內曾被跟騷書面告誡的前提下，時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華於 16 日舉辦記者會指出，目前的版本對於被害人保護不夠即時與全面，盼週五的立院表決能夠針對此類有爭議的條文再做討論。

認定範圍侷限

民間司改會法律政策部副主任呂政諺指出，不論是否跟性與性別相關，跟騷行為都有可能造成被害人的實際危害，警政署雖聲稱希望藉此減少報案量，但若警方想積極處理相關案件，不論有無性與性別要素，警方都會受理，案量不會減少，而到了司法階段，若無法蒐集法律要求的證據，還會造成起訴與法案判定的困擾，因此政院版此一調整不只不會減少案量，還會造成法院判定困難。

陳椒華也認為，跟騷法的政院草案將跟騷行為的動機限制在「性與性別」相關，讓法律的保障範圍大打折扣，因為被害人的主觀因素實在難以舉證，且 2018 年現代婦女基金會的調查發現，有高達 57% 的的科技跟蹤者是被害人不認識的陌生人，在此情況下，根本無從了解動機，遑論判斷性跟性別有關，此類規定將造成人身安全保護缺口，不應該加上多餘限制。

很難給予保護令

此外，王婉諭指出，跟騷行為與一般社會允許的行為之間存在模糊地帶，但保護令的存在可以劃清界線，保障被害人，政院版卻對保護令發出設下了「檢察機關已對跟騷人有書面告誡」、「告誡發出兩年內仍有跟騷行為」兩大門檻，對於較晚報警、已有被害可能性的被害人來說，存在嚴重的空窗期，法案應考量賦予緊急保護令的管道。

現代婦女基金會研究員王秋嵐則說，比起緊急保護令，民團更在意的其實是書面告誡怎麼樣才有效果，目前書面告誡並沒有認定違法行為的效力，美其名是延長對被害人的保護，但事實上是看不見被害人的痛苦，跟騷的案子會從輕微騷擾發展到惡質化，許多被害人報案時，情況常常已經非常緊急，「保護令跟書面告誡不該分先後，而該是雙軌並行」，只有保護令才能提供保護與補償。

邱顯智也主張，法案應加入緊急保護令的發出條件，至少讓被害人在書面告誡尚未發出時，能有一定的救濟管道，也呼籲週五立院表決法案時，能夠針對法案中有爭議的部分集思廣益，做出正確的立法決定。

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