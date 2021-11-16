打臉三接外推 環團提遷址台北港僅5.5年、藻礁與改善空汙雙贏

距離公投僅剩約一個月，為對抗經濟部的三接外推方案，藻礁公投推動聯盟今提出台北港替代方案，推估從前置作業到興建儲槽輸氣管氣化設備總計只要5.5年，但經費便宜、風浪小、可保育藻礁也可同時改善中南部空汙，強調環團從未反對興建三接，但應蓋在適合的地方，呼籲立即停工、評估台北港方案。

藻礁公投推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會今天與多名立委舉辦記者會，說明中油三接遷址台北港N7至N9的替代方案可行性說明。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，從來沒有反對興建三接，雖然現在氣候變遷議題嚴峻，但減煤增氣、限縮石化依賴才是正道，只是不要蓋在珍貴的藻礁地景及生態系上，環評期間就提出許多三接替代方案的可行性，但都被中油否決，但台北港方案其實更好，希望政府落實能源轉型，立即宣布三接停工。

經濟部過去不斷強調三接遷址台北港至少耗時11年，包括行政作業、興建儲槽等部分，環境律師張譽尹說，經濟部是用N14評估，根本沒有評估過學者跟民間提出的N7至N9，就直接說台北港要11年來不及，是明顯的片面錯誤資訊。

張譽尹表示，台北港N7到N9仍有大片土地可以利用，依照立委提供的資料，由於N7到N9貨櫃碼頭運量不如預期，BOT公司至今都沒有依照合約興建貨櫃碼頭，也沒有提出營運績效評估，甚至已經提出展延及停止興建等訴求；環團推估台北港N7到N9轉作為三接基地的時程只要5.5年，其中前置作業1.5年，包括計畫報核、環評審查，興建儲槽輸氣管氣化設備工程為4年。

張譽尹指出，三接遷址台北港有十大優點，包括期程與外推方案相當、儲槽可建設更多、可合併四接、經費更便宜，台北港風浪小卸收安全、可保育藻礁保育生態、對中南部空汙控制更理想、中南部老舊燃煤機組替代時程不會延宕、解決台北港已開發地區的閒置問題，另外，可讓擁護核四重啟者沒有藉口再「蹭」藻礁議題，因為藻礁公投推動聯盟絕對反核四重啟，擁核者卻以「神邏輯」聲稱為了保護藻礁就要支持核四。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，過去政府一再宣稱遷址台北港或林口港，海管將破壞沿線藻礁，但根據協和電廠更新改建環評書指出，我國現有天然氣海管均布設於西部離岸約十公里的近海海域，水深30至50公尺的沙質海床，但藻礁不是砂質海床，顯然不適合埋設天然氣海管，若三接遷址到台北港，理應比照其他海管埋設條件，不要用錯誤資訊威脅破壞藻礁。

民眾黨立委蔡壁如表示，不反對三接但應該評估更適合的替代方案，三接有三個程序不正義，2016年至今仍不依法開啟保護區審議、2017年政治力介入環評、違反環評停工承諾，另有兩個疑慮，觀塘港海象、風浪可能影響卸收安全與有效日數，以及外推方案突堤效應海流、漂沙對藻礁生態系的影響。

時代力量立委陳椒華說，民進黨寧願花5800萬元到全國舉辦說明會，就是不願意依法舉辦一場聽證會，是對於民主的不良示範，台北港替代方案對於能源轉型、藻礁保育、國家預算而言都是更好的決策，且有很高的可行性。

國民黨立委林為洲說，台北港替代方案內容應該在聽證會上跟官員對話，但很可惜到現在都已經快要投票了，民進黨還是不願意對話、也不接受替代方案，硬是堅持要留在原地破壞珍貴藻礁，令人納悶。