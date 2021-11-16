【專家之眼】軍公教加薪是點燃通膨的火苗？

有人說，現在物價是蠢蠢欲動，是蠢蠢欲動還是大幅上漲？有錢人錢多，自然不感覺到物價的大幅上漲，但是對於薪資不動如山、中低收入戶、失業、低薪、打零工、沒有父母的家庭、孤苦無依的老人，他們感受到的物價卻是錐心刺骨，連原本一碗53元的泡麵滿漢大餐漲到59元，漲幅1成1，難道這叫做「蠢蠢欲動」？

請政府的心裡面放的是，至少六成沒漲薪水或活不下去的台灣人（要知道，台灣現在的社會福利與德國社會福利的差距可說是天差地遠），而不是比肩那些有錢的台灣人，想到長榮海運今年年終都有十個月獎金，政府也要給自己加薪！

如果單看冷冷的數字，物價看似沒有「飆漲」、「飛漲」。消費者物價指數年增率，今年以來已經有五個月份突破2％的通膨警戒線，上個月達2.58%，2.58%這個數字對於有錢人、高薪家庭而言，確實不是個事。這次，政府為什麼給自己加薪4％，理由之一是很久沒加薪，然而，很久沒加薪的台灣人多得是。

對於物價有沒有上漲？經濟部長的說法是，「泡麵漲價屬單一品項，非全面性」，真的不是我要吹毛求疵，部長說，物價上漲「不是全面性」，那麼，什麼叫全面性呢？這不是玩文字遊戲嗎？怎麼可能有「100％」每項產品都漲的呢？要真的論，你還可以說，很多物價不只沒上漲還下跌的呢！以毛豬來說，8月8日父親節當天的毛豬每公斤104.06元下跌到11月12日的76.4元，這不就證明了下跌嘛！

按照經濟部的說法，目前物價只是「溫和上漲」，既然如此，經濟部又何必針對食用油、泡麵、麵條、衛生紙等民生必需品找來六大通路商要他們設置「平價專區」？此外，難道設了「平價專區」，物價就不漲了嗎？可能嗎？如果不從根本上去著手，而只是從支微末節、無用之功去想辦法，是不會有效果的。

那麼，這一波物價上漲是怎麼上來的？沒錯，原本通貨膨脹就已經蠢蠢欲動，這時候，政府應該想辦法平抑物價，然而，政府不但沒平抑物價，實際的動作卻是點燃了通貨膨脹的火苗，成為壓垮駱駝的最後一根稻草- 那就是加薪4％。

政府自己加薪，卻叫六大民營通路業者設置平價專區，這種做法不覺得荒謬嗎？首先，政府本身是公部門，以追求最大公利益為目的，拿的是民脂民膏，理應調節越來越不合理的貧富差距、與大多數人民共體時艱，沒想到，卻丟下貧苦百姓，自個兒加薪，這說得過去嗎？再說，民營業本身就是以追求最大利潤為目的，政府自己加薪，卻叫民營業者少賺點，這不是很矛盾的？

近期國際油價、天然氣、煤價等能源價格都大漲，可是政府為了壓抑物價，卻選擇性的要台電犧牲，以政策指令要求台電到明年三月的電價維持在每度電2.6253元，要知道，台電本身也是企業，固然是公有企業，但也有業績壓力，為什麼政府自己不共體時艱而不調薪，卻選擇要台電該漲而不漲，這不是道德上的雙重標準嗎？

我們當然贊成軍公教調薪，但時機上、相關的做法上卻失去正當性。在此物價飛漲的時節，寫下這篇文章，希望能做為往後政府施政時在衡量公與私、自己與別人利益時的參考。