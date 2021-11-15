祈福之路 從佛光山到真福山

佛光山住持心保和尚(左)、天主教單國璽基金會董事長暨高雄教區總主教劉振忠(右)領眾，為健走揭開序幕。 圖╱人間社記者妙方

「活出愛——祈福之路，走出跨宗教的慈悲與愛。」由天主教單國璽基金會、佛光山與天主教高雄教區聯合舉辦「活出愛——祈福之路」活動，於昨日（十三日）早上六時在佛光山靈山勝境進行起步儀式，以彰顯單國璽樞機主教與星雲大師的慈悲與愛。

活動全程長三十四公里，沿途設置四道門，從佛光山不二門為起點，經過寬恕門、和好門和真福門，以接力方式傳遞分別有八種不同含義的大悲咒水和聖水，為普羅大眾祈福及祈願疫情能夠早日消弭。

佛光山寺住持心保和尚開示指出，佛光山開山星雲大師一生提倡宗教融和及神明聯誼會，以宗教聯誼和交流帶動宗教和諧和世界和平的氣息。

宗教交流頻繁 情誼深厚

心保和尚也舉出過去佛光山與天主教多次的活動交流與互動，並建立了深厚的交情，包括在美國，曾一起為一對新人主持婚禮，左右兩旁分別站著法師和神父一起為新人祝福的畫面，成為最美麗和值得回憶的影像；在西來寺舉行祈求世界和平法會，邀請各宗教代表到大雄寶殿內唱聖歌和進行宗教祈福活動，至今不斷；以及自一九八七年舉辦行腳托鉢時，獲得各宮廟的助緣，彰顯各宗教融和的一面。

天主教單國璽基金會董事長暨高雄教區總主教劉振忠指出，此活動原訂於一月二十三日舉辦，因受疫情影響二度展延，經歷一波三折後終於順利舉行。劉振忠對於佛光山與天主教的密切來往，深信有助於促進宗教的融和，並希望透過活動來喚醒大眾愛護環境的意識。

灑淨祝禱 清淨大眾身心

心保和尚主持祈願祝禱和灑淨儀式，並帶領全體大眾恭讀星雲大師〈為新冠肺炎向觀世音菩薩祈願文〉，祈願疫情能夠盡快消除，以宗教的力量帶給大眾安定與身心清淨的力量。

早上十一時十分，健走隊伍順利來到旗山聖若瑟天主堂，由院長龔寒山為出席者講解天主教和天主堂的歷史，勉勵大眾要積極祈禱以離開犯罪的生活。隨後嘉賓及大眾前往佛光山旗山禪淨中心大雄寶殿告銷假。健走隊伍分別在大洲派出所、旗山天主堂、圓富國中及杉林國中為接力地點，最後以真福山為終點。

在祈福儀式上，眾嘉賓及代表分別手持象徵五大洲及台灣的六色蠟燭入場。紫色蠟燭代表台灣，象徵悔改和盼望；綠色代表非洲，象徵希望與新生命；黃色代表亞洲，象徵東方的熱忱待人；紅色代表美洲，象徵熱情；藍色代表大洋洲，象徵汪洋大海；白色代表歐洲，象徵梵蒂岡與仁愛。隨後佛光山合唱團獻唱〈愛就是惜〉和〈彩色世界〉，最後劉振忠總主教在高雄教區榮主合唱團獻唱聖歌〈耶穌給你平安〉、〈再充滿我〉和〈活出愛〉的歌聲中，進行灑聖水儀式、誦念〈止息疫情祈願文〉及主持降福禮。

此活動有逾三百人參與，蒞臨的嘉賓包括佛光山常務副住持慧傳法師、國際佛光會祕書長覺培法師、副祕書長覺多法師、佛光山旗山禪淨中心監寺慧專法師、佛光山岡山講堂監寺慧炬法師、高雄教區傳協會神師林奕臻神父、高雄教區原住民地區主教代表杜勇雄、天主教單國璽基金會執行長鄧世雄等。

心保和尚將大悲咒水傳遞予如來之子代表，象征著慈悲與愛的延續。 圖／人間社知頌攝

眾嘉賓點亮主臺上的五色蠟燭，象徵著宗教融和的精神能夠傳揚世界五大洲。左起為鄧世雄、慧屏法師、心保和尚、劉振忠總主教、慧思法師及杜勇雄。 圖／人間社記者莊佳穎

「活出愛——祈福之路」活動在全體與會者的歌聲中圓滿落幕。 圖／人間社記者莊佳穎