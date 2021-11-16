打造雙語學習環境 台中市政府訂英語日接軌國際

台中市政府為鼓勵學生開口說英語，將每月第三周的周三訂為「英語日」接軌國際。 圖／台中市政府 提供

台中市政府為協助學校營造全英語學習環境，將每月第三周的周三訂為台中市「英語日」，透過環境布置、主題式學習、繪本導讀及晨讀、闖關遊戲、培訓英語小主播及國際交流等活動，增加學生接觸英語的機會，鼓勵學生開口說英文。

台中市政府教育局長楊振昇表示，台中市英語日打造全英語學習環境，今年9月開學起，各校紛紛發揮創意舉辦各式英語活動，透過趣味化、生活化的學習管道，潛移默化讓學生接觸英語、喜歡英語。

篤行國小師生配合「英語日」活動，以英語慶祝雙十國慶。 圖／台中市政府 提供

篤行國小配合「英語日」活動，邀請外籍老師以英文教導孩子慶祝雙十國慶，外籍老師Joe說，英語結合節慶，學生印象會更深刻，期待未來每月都透過不同主題活動，幫助學生在英語的環境中自然學習。

東海國小多年發展國際教育，除了帶孩子閱覽各國文化，也在國慶日介紹十個國家的生日。 圖／台中市政府 提供

東海國小長期發展國際教育，帶學生閱覽各國文化，也在國慶日特別介紹十個國家的生日，讓學生認識異國的國慶日，達到認同台灣又接軌國際的雙語目標。東海國小學生張詠甯說，老師帶學生從各國國旗顏色、形狀，來認識其他國家的歷史與文化，又能學習英語，一舉數得。

東海國小校長林筆藝表示，英語日不僅鼓勵學生勇敢開口說，更希望透過語言工具，帶領學生認識國外文化，寓教於樂達到雙語及國際教育效益。

台中市政府教育局表示，市府引進102名外師，與中市老師協同教學，協助規劃各項免費營隊、傳愛專車等活動，透過互動學習，積極促進台灣與國際交流。

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