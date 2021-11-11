法務部採購公有區塊鏈存證平台 ITM展開教育訓練

國際信任機器股份有限公司（ITM）表示，法務部已完成採購ITM公有區塊鏈存證平台BNS，作為司法聯盟鏈先導平台，並於今天於法務部進行第一次教育訓練。

ITM新聞稿指出，司法院與法務部今年1月起，邀集院檢警調等機關舉行評估會議及工作小組會議，積極評估導入區塊鏈科技的可行性，並於10月20日舉辦共識會議，達成「司法聯盟鏈」共識、目標及願景，並以111年6月完成雛型系統建置為目標。

ITM表示，此次法務部採購ITM公有區塊鏈存證平台BNS（Blockchain Notary Service）及作為未來司法聯盟鏈的先導平台，導入區塊鏈技術作為數位證據交換的存證及驗證平台，藉以熟悉去中心化區塊鏈科技如何協助司法建立數位資料的可信，同時收集使用經驗，以作為下一階段司法聯盟建置的參考。

新聞稿提到，今天於法務部進行的第1次教育訓練，共有來自司法院、法務部、內政部警政署等院檢警調等代表參加，進行系統簡介及實際操作。

ITM共同創辦人暨首席科學家黃冠寰現場詳細介紹系統架構及密碼學擴容方案，並表示:「如何確保數位證據之連續性與同一性，是區塊鏈技術的強項。此先導平台的延伸應用非常廣，除檔案存證外，也可以導入IoT設備，進行大量資料存證。」

黃冠寰還表示，司法聯盟鏈建置完成之後，先導平台使用的智能合約，可以完整從以太坊公有區塊鏈轉移至司法聯盟鏈，操作介面不變，存證證據持續有效。

新聞稿另指出，ITM近日完成緯創集團領投的Pre-A輪融資，規模超過百萬美元。

ITM共同創辦人暨執行長陳洲任表示：「緯創CVC投資ITM，除了資金挹注之外，更在策略面及經營面提供助益。此次ITM BNS平台，即是在緯創集團入股之後，調整產品方向推出的區塊鏈底層技術服務。BNS目前開放企業每年一百萬筆資料免費存證到以太坊，並提供API和SDK介接，讓企業不需區塊鏈工程師、不需建鏈、免礦工費，無痛快速建置區塊鏈服務。」