桃園機場公司2021年再度獲頒人力銀行「幸福企業金獎」

圖／桃園機場提供

由知名人力銀行所舉辦「2021年幸福企業票選活動」，桃園機場公司再度榮獲幸福企業金獎，在疫情重創航空產業之際，這項肯定更顯珍貴。機場公司將員工視為最重要的資產，在新冠肺炎疫情流行期間，更加重視打造安全健康工作環境，積極建立員工照顧及育才發展制度，以及舉辦各項健康促進活動，全方面營造安心幸福職場，讓國門第一線的同仁無後顧之憂地堅守崗位、守護國人健康，同時加速推動第三航廈等各項重大建設的推動，打造超越旅客期待的未來機場。

機場公司總經理但昭璧表示，人才發展是企業永續經營的關鍵，員工的專業與素質更決定機場的服務能量，因此機場公司透過積極規劃優於勞基法之福利條件，以及優於一般就業市場的新進人員聘任薪資，吸引優秀人才加入；育才發展方面，則以建立一流人才培育機制及訓練學習地圖，提升員工專業知識與主管管理職能，在疫情期間學習腳步也不停歇，機場公司積極推動線上數位課程，讓同仁們可以安心學習持續成長發展。

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除了完善的人才發展制度，機場公司更注重員工的身心健康。自疫情爆發以來，機場公司全力配合中央疫情指揮中心執行各項防疫措施，包括協調專案包機返台任務、完善旅客檢疫、環境清消措施、增設篩檢站、組成防疫車隊等，人員業務量大增，公司除提供定期健康檢查及健康醫師駐場服務外，為體恤員工辛勞，近年來亦舉辦多項幸福企業活動，包括健康博覽會及健康促進週等活動，鼓勵同仁運動及充實保健意識，而為了改善工作壓力與過勞對員工的影響，也透過員工座談會及EAP員工協助方案(Employee Assistance Program）傾聽同仁聲音及需求，疫情以來也提供員工完善之防疫消毒物資，規劃疫苗接種服務，保障員工的工作健康安全。此外，2018年首創國門托嬰服務的「愛兒寶托嬰中心」，以及預計2022年開幕的「桃園機場職場互助教保服務中心」（機場幼兒園），更致力於協助同仁在工作與家庭間找到平衡，打造安心又溫馨的職場環境。

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唯有幸福的員工，才能創造暖心的服務！在實踐永續經營的目標中，機場公司將持續以實際行動關懷照顧員工，提升同仁的幸福感，並將這份幸福感延伸到桃園機場各個角落，讓員工與機場公司共同成長創造雙贏，一起推動桃園國際機場成為用心連接世界的世界級標竿機場。