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雙11地政節 12人獲頒地政貢獻獎

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

11月11日是地政節，內政部次長花敬群今上午出席地政節67周年慶祝大會，頒獎表揚績優地政機關及地政貢獻獎等得獎人員，同時對所有地政人員的辛勞與貢獻表達感謝與肯定。

今年地政貢獻獎共有12位產官學界人員獲獎，其中政治大學地政學系教授孫振義，投身都市計畫、國土計畫等領域研究，並協助公部門精進制度作業及案件審議，貢獻所長，不遺餘力；不動產估價師蕭麗敏，對於積極推廣不動產估價業務國際交流，提升不動產估價產業研究發展量能，貢獻良多。

花敬群表示，地政業務是內政業務重要的一環，與人民生活密切，在所有地政人員的努力下，地政業務持續精進創新，這一年來有不少具體的成果，例如今年7月上路的實價登錄新制，透過完整揭露門牌地號等交易資訊，並將預售屋交易全面納管，使得不動產交易資訊更為即時透明，健全交易市場的管理。

此外，內政部在今年也開辦「土地登記網路申辦」創新服務，開放「土地建物參考資訊」線上查詢，同時持續推動3D國家底圖的建置與加值應用，測製及發行電子航行圖（ENC）等，提供民眾更多元便利的服務，期待帶領地政業務朝向智慧化的目標發展。

今也頒發地政業務考評績優獎，直轄市組獲獎者為新北市、台北市及台中市政府；縣市組獲獎者為基隆市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣政府；單項業務優良獎獲獎者為彰化縣、高雄市、宜蘭縣、臺南市、桃園市、金門縣及南投縣政府。

為鼓勵國土資訊系統GIS多元應用，發揮創意激發新思維，內政部今也頒獎給「2021國土測繪圖資GIS專題應用競賽」獲獎團體，其中包含專題應用高中(職)組、大學組及3D新創應用組，共有9組優勝團隊獲獎。透過地政節活動的舉辦，表揚各界地政人員長久以來的付出與貢獻，並凝聚向心力，共同為精進地政業務。

內政部

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