陳思宇赴農委會批豬肉標章不清 陳吉仲：搞錯抗議對象

萊克多巴胺豬肉開放進口已經11個月，北市觀傳局前局長陳思宇今帶領民間團體「反萊豬、大眾走」聯盟到農委會大門抗議，指有許多場所沒有標示豬肉來源，或找不到具有公信力的標章，導致亂象叢生。農委會主委陳吉仲今天表示，民團找錯抗議對象，豬肉產地標示主管機關為衛福部食藥署，但農委會樂意協助配合。

「反萊豬、大眾走」聯盟表示，近期針對全台8縣市、超過20個消費場所、大賣場、傳統市場、夜市攤販、自助餐業者，以及網路電商抽查發現，有些場所並無標示豬肉來源，或者找不到有公信力的標章，消費者無從判斷。

針對豬標章爭議，陳吉仲今天出席林務局紀錄片「尋找達魯瑪克」首映會前接受聯訪表示，政府可以再努力宣傳，因為民團連抗議對象都找錯人，無論餐廳或販售場所的豬肉產地標示主管機關都是衛福部食藥署，但農委會樂意配合做好相關標示工作。

陳吉仲說，現在市場上販售豬肉、豬肉製品或餐飲場所都要清楚標示，台灣採用日本模式讓萊克多巴胺殘留量符合國外安全容許量的豬肉進口，但國內養豬不使用，因此消費者會傾向使用台灣豬肉，目前豬肉市場自給率提升到九成三，今年一到九月毛豬拍賣價格更是廿多年來最高，去年很多立委擔心的價格崩盤、產業受影響或消費者食品安全疑慮，都沒有發生。