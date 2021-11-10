春節採「7+7」再增2萬房 可揪出9成高風險確診者
國內春節檢疫量能從14日改為「10+7」，檢疫量能仍舊搞不定，中央疫情指揮中心研擬改成「7+7」預期將從原先新增1萬間量能，翻倍再增1萬人，但發言人莊人祥指出，如果訂房管理銜接更好可以再多兩輪使用，後續會觀光局協調，目前尚未定案。
他表示，通常旅館訂房會安排14天入住，入境第一天為Day 0，再加上14天完整檢疫時間，還有清潔消毒1天，總計占用16天，若改為「7+7」則僅7天在旅館居住，後7天進行居家檢疫，原則上可安排是否可從16天縮短成7天。
然而外界對於放寬成「7+7」後憂心成為防疫破口。醫療應變組副組長羅一鈞指出，自7月以來有針對Delta疫情進行觀察，仍有許多個案施打疫苗後仍確診，其中針對Ct值小於25等高風險者，共123人進行分析。
當中有32人完整接種過8款WHO及我國EUA認證的疫苗，其中又有30人在前7天就能透過症狀及檢驗發現，占94%，而剩餘2人是在7至14天內發現，分別施打AZ及國藥疫苗，另外未接種二劑或未滿14日疫苗的91名個案中，有82人在前7天內發現症狀或確診，占90%，而剩餘9人則在10至14天發現。
羅一鈞表示，由此數據可知有近9成者在前7天就能被揪出，僅剩少數於後七天、後四天要進一步加強監測管理，未來可透過電子圍籬居家檢疫，防止破口於後端發生，因此春節檢疫措施也會密切注意國際流行病毒株等變化。
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