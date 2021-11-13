中市道路燙平突破千條 再推動22條路段

文 / 台中市政府 提供

西屯區福雅路第二期工程。 圖／台中市政府 提供
西屯區福雅路第二期工程。 圖／台中市政府 提供

為提供市民更安心的用路環境，台中市政府積極推動道路燙平，已突破千條道路，近期持續推動22條路段燙平，同時納入路口無障礙斜坡道、施作行人庇護島、路口行穿線退縮等友善人行環境的設施作業。

建設局表示，市長盧秀燕推動「富市台中，新好建設」理念，建構友善、安全的道路品質，建設局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫」補助經費挹注，持續推動人本道路設計作業。

中市今年度獲交通部公路總局補助部分有后里區安眉路及圳寮路、東勢區勢林街、潭子區潭興路、霧峰區新厝路、豐正路及柳豐路等7處重要路段已開工，施工單位先進行孔蓋或擋土牆等前置作業後，再進行燙平施作，預計11月底前完成。

前瞻計畫道路燙平快訊圖。 圖／台中市政府 提供
前瞻計畫道路燙平快訊圖。 圖／台中市政府 提供

此外，建設局所爭取內政部營建署補助的15處也積極推動中，包括西屯區福雅路第二期工程、大甲區中山路、順天路及新政路、和平區民生巷與介壽巷等3案、6條已陸續開工中；清水區民族路第二期工程、新社區興社街、沙鹿區鎮南路、烏日區高鐵站區內高鐵三路及站區一路、后里區民生路、梧棲區自立路、梧棲大排北岸道路等7案、 8條預計11月開工；另市民朋友非常關心的南屯區黎明路（永春東路到市政南二路）工程，預計將於年底前開工，完工後將提供市民更優質友善的用路環境。

建設局指出，台中市後續還有多條路段正加緊腳步推動中，今年度市府已獲中央交通部公路總局及內政部營建署補助的前瞻計畫共24案，計畫經費高達9億247萬元，建設局會持續爭取中央補助經費挹注，強化通行環境，打造台中宜居城。

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