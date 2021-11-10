王必勝妻面對先生緋聞高EQ 醫師：外遇方要負起責任

衛福部醫福會執行長王必勝緋聞事件紛擾多時，他與妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉共同接受鏡週刊訪問。尤香玉說，這件事「對我傷害很深」，「自己現在沒有原諒王必勝」。但回顧許多名人外遇事件，最後都是由妻子出面，盼外遇紛爭可以落幕。精神科醫師表示，面對外遇事件，外遇方應對家庭、孩子付出更多心力及關懷，不要讓另一方飽受委屈。

尤香玉受訪表示，王必勝的暖男個性很容易造成情感上濫情、不知道分寸、容易妥協，但現代女人沒有要為了一個正宮的位置，委屈求全，夫妻關係是平等的，沒有誰隸屬於誰。如此高度情商（EQ）的回應，獲得了外界滿滿支持。

夫妻間發生外遇事件後，彼此相處格外重要。開業身心科醫師楊聰財說，先生外遇後若選擇回歸家庭，應對家庭、孩子付出更多心力，也可尋求婚姻諮商，重新看待夫妻間的互動及關係，尤其要關注外遇事件對妻子、家庭造成的創傷，夫妻雙方從尊重、包容、理解的角度出發，保持身心健康，使彼此繼續經營下去。

楊聰財說，面對外遇事件的處理態度，男女大不相同，一般來說，女性較重感情，當先生發生外遇後，妻子第一時間會難以接受，感覺被背叛了，感覺自己的「城堡（家庭）被瓦解、被攻破」，但同時她會衡量時事，如果先生願意認錯，也表明不想拆散家庭，且還願意生活在一起，加上又有小孩的因素，妻子的態度可能會比較容易軟化。

因此，法院中常見到通姦罪成立後，妻子提告妨礙家庭的訴訟案中會持續提告小三，卻對先生撤告，以保持家庭的完整性，這樣的情形屢見不鮮。楊聰財說，妻子出面說明先生外遇事件，幫先生收爛攤子、分擔責任，犧牲滿大的，更是飽受委屈。

楊聰財指出，相對於妻子常在夫妻關係中難以取捨，又須兼顧家庭，但相反的若是妻子外遇，先生被戴綠帽，往往心情是憤怒的，不會選擇原諒妻子，多採取報復手段拆散對方。