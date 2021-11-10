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影／反萊豬大眾走農委會陳情 要靠「嚴、清、標」

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民團「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇（右二）等今天到農委會陳抗，呼籲政府要負起強制豬肉來源標示責任，標章要「嚴格、清楚、標示」，同時也呼籲民眾一起公投反萊豬。記者潘俊宏／攝影
民團「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇（右二）等今天到農委會陳抗，呼籲政府要負起強制豬肉來源標示責任，標章要「嚴格、清楚、標示」，同時也呼籲民眾一起公投反萊豬。記者潘俊宏／攝影

民團「反萊豬、大眾走」聯盟今天集合8縣市代表到農委會陳抗，召集人陳思宇表示，政府以執政優勢強勢開放萊豬進口，推行的標章卻中央與地方不一，且許多線上或線下豬肉及加工品販售平台的標示十分紊亂，要求政府對台灣豬製品應該「嚴格、清楚、標示」，同時呼籲民眾踴躍出來反萊豬公投。

陳思宇表示，據獨立媒體「食力」統計，超過8成民眾在乎豬肉產地來源，購買也會受標示影響意願，但目前有近6成民眾不信任台灣豬標章的稽查，指出目前標章有5大亂象，包括鬆散的標示辦法、鬆散的法規制定、民眾對稽查不信任、法規宣導不足、及中央與地方疊床架屋的標章貼紙。

許多縣市代表也指出對於台灣豬標章地方存在的亂象，宜蘭代表李偉華表示，傳統市場、超市、夜市、餐廳、電商等標章混亂，有農委會、衛福部、還有私自網路下載的，加工品的標示更不知道哪個是經過認證的；台南代表林晏良及嘉義代表吳亭蓁都表示，有的店家掛羊頭賣狗肉，用混合的肉品來販售，一般消費者根本無從檢驗。

萊豬 農委會 陳思宇

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