Mplaw！新生活 讓你入冬chill˙很˙原

「Mplaw！就很原˙生活」系列活動，11月15日至21日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場，讓您瘋狂採購！ 圖／新北市政府原民局 提供

新北市政府為鼓勵原住民族人新北市扎根創業、發展產業，並增加產業交流機會，將於11月15日至21日一連七天在Mega City 板橋大遠百9樓威尼斯廣場舉辦「Mplaw！就很原˙生活－110年原住民族產業精實暨創業計畫頒獎暨成果發表」活動。將透過系列講座、原住民族特色商品展售，讓大家對於原住民族產業有更多認識。

「DII.MA」品牌的耳環三部曲，打造不一樣的原民風時尚。 圖／新北市政府原民局 提供

自108年起首度推動執行的產業精實暨創業計畫提案徵選競賽，是新北市政府原民局期待將臺灣原住民族的文化特色，讓各行各業能充分結合原住民族文化的底蘊，創新發展產業。透過民間創意及政府資源共同協力，創造原住民族新經濟，並激發族人發展事業的創新能力與創業精神之雙贏局面。計畫推動至今，已培育逾百名原住民族產業人才，更從中選出具深潛力的團隊，產業範圍涵蓋生命禮儀、美食、美甲粧品、新媒體、設計、繪本等，展現原住民族文化融合產業之多元性。

「原桌kimolo」原式料理，帶你一秒回部落！ 圖／新北市政府原民局 提供

原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第3年，今年更擴大規模連結歷屆獲獎團隊進行成果展售，以Mplaw（泰雅語：分享、一起）為主軸，讓原住民族的商品、創意與人才大大展現。本次展售活動分六個區域，從生命禮儀與繪本的情感連結、創意十足的視覺設計與工藝、原民天然植物的粧品與美食，到以多媒體瞭解原住民族文化生態，非常精彩。原住民族產業與生活息息相關，透過最簡單純粹的原住民生活，帶給大眾五感新體驗。在原民美食方面，新北市原民局羅美菁局長更大力推薦位在板橋區的「森杉鍋物」以及三峽區的「原桌kimolo」，兩家餐廳是精實創業優勝團隊，完美運用原鄉食材結合料理，讓大家在都會區也可吃到原民部落新鮮美味。而在傳統與流行文化結合上，羅局長更推薦排灣族宋偉鈴的自創品牌「DII.MA」，滿滿部落傳統文化元素的原創小物，時尚又有文化。

想要一窺原民文化特色？或發現原民文化新創意？11月15日至21日，歡迎您攜家帶眷一同前來體驗都會精品百貨中的入冬 chill˙很˙原！

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