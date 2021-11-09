外國人合法在台逾180天 移民署17度展延停留期

移民署今天表示，考量國際疫情仍嚴峻，針對去年3月21日前入境且目前尚未逾期停留的外國人，第17次自動延長其在台停留期限。

移民署今天發布新聞稿表示，考量國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍屬嚴峻，為避免國際人流移動所造成的防疫破口及降低社區防疫負荷，針對2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留的外國人，第17次自動延長其在台停留期限。

針對合法停留超過180天的外國人，移民署說，先前已於2020年7月17日起至2021年10月7日間，16度宣布自動延長30天停留期限措施。

移民署表示，這項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況評估，適時檢討調整，相關延期要件及注意事項，民眾可上官網詳參「問答集」。