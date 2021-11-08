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清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

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清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
59萬AZ疫苗11月底前拚完打，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
59萬AZ疫苗11月底前拚完打，指揮中心記者會說明。由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「臺灣清冠一號」中醫處方，可用以治療新冠肺炎患者。但此藥至今未列治療指引不能由公務預算支應，也沒有健保給付。但為何清冠一號至今未列入治療指引？指揮中心指揮官陳時中表示，指引是專家最後的決定，不論是積極效果有待商榷試試其他因素，專家有其考量；但醫病充分溝通即可使用。

但由於清冠一號未列治療指引，不能由公務預算支應，也沒有健保給付，發生中醫師拆分藥方或成分，再以上呼吸道疾病相關代碼申請健保給付，遭批「吃健保豆腐」。

陳時中表示，藥物的給付要由擁有者提出申請，經過討論才會決定納入給付或是不給付。

健保署今天則表示，已展開數據分析，若發現異常值或疑似違規，經行政調查和訪查，會針對違規進行查處。

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