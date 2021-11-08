清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用
衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究，成功研發「臺灣清冠一號」中醫處方，可用以治療新冠肺炎患者。但此藥至今未列治療指引不能由公務預算支應，也沒有健保給付。但為何清冠一號至今未列入治療指引？指揮中心指揮官陳時中表示，指引是專家最後的決定，不論是積極效果有待商榷試試其他因素，專家有其考量；但醫病充分溝通即可使用。
但由於清冠一號未列治療指引，不能由公務預算支應，也沒有健保給付，發生中醫師拆分藥方或成分，再以上呼吸道疾病相關代碼申請健保給付，遭批「吃健保豆腐」。
陳時中表示，藥物的給付要由擁有者提出申請，經過討論才會決定納入給付或是不給付。
健保署今天則表示，已展開數據分析，若發現異常值或疑似違規，經行政調查和訪查，會針對違規進行查處。
疫情快報
▪【疫情專題】11月7日0本土、0死亡 境外確診增4例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言