孫大千指中油三接兩大傷害 滅絕藻礁還推升暖化
珍愛藻礁公投年底舉行。前立委孫大千在臉書表示，中油天然氣三接工程對地球的兩個重大傷害：一是滅絕全球唯一的藻礁生態系；二是持續推升全球暖化的趨勢。
孫大千指出，三接外推工程將會徹底破壞大潭藻礁，並且將會逐漸擴散至整個生態系，最終造成歷時8000年才能生成的藻礁生態系以及生態系中的稀有海洋生物物種的滅絕。
孫大千表示，天然氣主要成分為甲烷，屬於京都議定書中所定義的六種「溫室氣體」之一，甲烷的百年平均全球暖化潛勢為二氧化碳的25倍，20年平均暖化潛勢為二氧化碳的72倍。
孫大千說，雖然台灣不是天然氣生產國，但是當台灣提高對天然氣的需求將擴大天然氣的開採，間接造成甲烷排放量增加，對於改善全球暖化問題不但效果有限，更有可能加速惡化。
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