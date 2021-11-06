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為釋迦槓上饒慶鈴 陳吉仲：政治人物不該唱和中國

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣之友會「開放美萊豬進口公投－不同意票」座談會6日下午在台北舉行，農委會主委陳吉仲應邀出席，說明美國牛肉及豬肉案大事紀等相關資料。 中央社
台灣之友會「開放美萊豬進口公投－不同意票」座談會6日下午在台北舉行，農委會主委陳吉仲應邀出席，說明美國牛肉及豬肉案大事紀等相關資料。 中央社

中國大陸9月片面禁止台灣釋迦輸入，台東縣長饒慶鈴昨質疑政府未和中國溝通，農委會主委陳吉仲今則發臉書文回擊，強硬表達對饒的說法「無法接受」，並呼籲饒慶鈴應捍衛農民權益與農產聲譽，不要唱和中國大陸，傷害農民。陳吉仲也強調，農委會將於11月中啟動外銷獎勵、產季調節等5大措施，維護農民權益。

陳吉仲在臉書發文表示，面對中國大陸蠻橫無理、違反正常國際貿易規範片面禁止我國農產輸入的做法，地方政府本應與中央積極合作，砲口一致對外，保障農民權益，而非一味當中國大陸的傳聲筒，配合中國缺乏科學證據的指控，誣指我國農產品品質不佳，讓台灣農民受到二次傷害。

他更對饒慶鈴進一步喊話，指台東縣為我國最大釋迦產地，而饒慶鈴身為台東父母官，理應捍衛農民權益及農產聲譽，與農委會共同幫助農民，盼饒縣長不要胡言亂語，倒果為因。

陳吉仲強調，面對中國大陸打壓，農委會早備妥設備和經費，預計從11月中起，全面啟動5大因應措施，維，包括採取外銷獎勵措施及擴大舉辦海外行銷活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量，目標為5000公噸。

第2點，採取產季調節措施，分散市場供應量;農委會也會加強國內促銷，例如企業訂購、農漁會協力團購、量販超市及電商平台加強採購、搭配5倍券鼓勵消費者購買台灣釋迦等，目標為5000公噸;強化冷鏈管理及多元加工，目標為3000公噸;推廣鳳梨釋迦全果冷凍技術，排除鮮果外銷檢疫限制。

陳吉仲說，農委會已在9月23日成立「好釋連蓮」預購平台，截至11月1日止，鳳梨釋迦預購數量已達92578箱，希望國內部分人能以台灣為本，不要總是在一些傷害台灣的議題上唱和中國，出張嘴一搭一唱，此行為必遭人民唾棄。

農委會將於11月中啟動外銷獎勵、產季調節等5大措施。圖/擷取自陳吉仲臉書
農委會將於11月中啟動外銷獎勵、產季調節等5大措施。圖/擷取自陳吉仲臉書

農民 農委會 陳吉仲

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