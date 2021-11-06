蔡總統頒獎給陳長謙 合影登加州理工網站

服務於加州理工學院的中研院院士陳長謙1日在台灣獲頒2021年總統科學獎，由總統蔡英文親自頒獎，這個消息和照片登上加州理工學院網站。

位在洛杉磯郊區的美國頂尖研究機構加州理工學院（California Institute of Technology, Caltech）2日在網站首頁的新聞專區，刊登85歲的陳長謙與蔡總統合影，以「台灣的總統」（president of Taiwan）做為蔡英文頭銜。

加州理工網站報導，陳長謙（Sunney Chan）身為該校George Grant Hoag生物物理化學榮譽講座教授，近日獲得台灣最高榮譽的科學研究獎項，即2021年總統科學獎。

校方報導引述陳長謙的感言：「這對我來說是莫大的榮譽，內心感到高興又謙卑，代表我在科學領域和對台灣學術界的貢獻有所成就，獲得了這個國家的認可。」

加州理工化學及化工系教授杜赫提（DennisDougherty）表示：「將近60年來，陳長謙一向是化工系的英雄人物，他是一名傑出的科學家，同時為了系所和學校而付出，他是跨世代學生的精神導師。」

報導介紹，陳長謙自1963年進入加州理工擔任助理教授，1964年升副教授、1968年聘為教授。他專精於生物分子研究，包括參與細胞代謝和生物能量轉換的酶，尤其是控制離子、糖和其他物質進出細胞的膜蛋白。