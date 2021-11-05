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春節返鄉鬧訂房糾紛！ 陳時中致歉 11月10日開放集檢所　

聯合報 / 記者謝承恩許政榆沈能元／台北即時報導

陳時中在記者會中也民眾及業者困擾致歉，表示「因檢疫時程縮短，造成原來預定旅社困擾，我們表達歉意，但這不得已情況，可讓比較多國人春節返回台灣，讓大家能跟家人相聚，請大家多多包涵，也多多配合。」圖／指揮中心提供
陳時中在記者會中也民眾及業者困擾致歉，表示「因檢疫時程縮短，造成原來預定旅社困擾，我們表達歉意，但這不得已情況，可讓比較多國人春節返回台灣，讓大家能跟家人相聚，請大家多多包涵，也多多配合。」圖／指揮中心提供

國內為因應春節返鄉潮，開放入境旅客可採十日入住防疫旅館或集中檢疫所，四日於可返家居家檢疫。對此，指揮中心陳時中說，如果家中沒有合適房間，仍舊要在原場地進行14日檢疫，不能返家。

然而即便採「十加四」提高翻床率，依舊無法解決防疫旅館量能不足問題，對此交通部及指揮中心也盼民眾「分批返台」遭批評。陳時中表示，「家人之間不會故意要求分批返台，但如果訂不到旅館或時間不滿意，可以提早回來。」至於未來集中檢疫所也會在11月10日宣布預約細節。

但春節返台「十加四」卻也造成旅館反彈，有民眾想修改十四日訂房縮短為十日遭拒絕。陳時中說，要看觀光局跟旅社補助條款如何訂定，若有訂房爭議要回到消保法規定，也有請觀光局跟業者溝通。

陳時中在記者會中也民眾及業者困擾致歉，表示「因檢疫時程縮短，造成原來預定旅社困擾，我們表達歉意，但這不得已情況，可讓比較多國人春節返回台灣，讓大家能跟家人相聚，請大家多多包涵，也多多配合。」

春節期間入境檢疫方案說明。圖／指揮中心提供
春節期間入境檢疫方案說明。圖／指揮中心提供

陳時中 春節 觀光局

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