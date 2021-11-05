傳出防疫旅館不願旅客改住10天 王國材：持續溝通

為增加春節防疫旅館量能，中央流行疫情指揮中心宣布自12月14日起改為「10+4」，（10天住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所、4天可返家在家檢疫），不過近日卻出現有防疫旅館不願意配合縮短天數。對此，交通部長王國材說，會持續溝通。

王國材今天出席2021台北國際旅展開幕式，接受媒體聯訪時表示，針對有業者不願意配合，會繼續溝通。春節回國同胞真的比較多，從14天變成10天確實有些轉換期，會加強溝通。

對於有旅館業者不願配合10+4，還是想照原訂房計畫執行，觀光局長張錫聰受訪時表示，會尊重業者跟訂房旅客意願，呼籲盡量騰出空間，讓想回來的人可以盡量多一點人回來入住防疫旅館。不過他也說，這是要雙方都有意願（指旅館業者跟旅客）才有可能促成，仍呼籲業者配合指揮中心宣布機制。

張錫聰說，處理上家屬盡量同住一房；涉及旅客航班更改，王國材已協調民航局跟航空公司，方便民眾更改航班。變更住房天數比較可以騰出空間，提升住房供給量，但不是強制大家，就是彼此之間互相協調，希望變成三波段周期，以增加防疫旅館量。

張錫聰說，地方政府很努力把旅館部分輔導加入，逐步有些成績出來，相信會有更多防疫旅館投入。但他說，輔導成為防疫旅館要兩到三周，觀光、警政等單位要共同會勘，還要符合指揮中心指引，有一定流程，才能成為防疫旅館。

媒體追問，所以業者不一定要配合改十天，還是有強制性？張錫聰說，旅客有提出要求就可以（改），按照個別旅客定型化契約規定，旅客可以要求主張變更房間天數，且不可歸責雙方，也不可收手續費。難免有嫌麻煩的狀況，但就會產生紛爭，希望大家互相體諒若有爭議事項就要按消保法規定處理，還會產生消費處理成本，不是大家所樂見。但他說，不是所有業者都這樣，抽訪時業者都表示願意配合這個過渡期。

至於不願配合業者有多少？張錫聰說，沒有掌握具體數字。他說，要不要成為防疫旅館都是補貼性質，當然呼籲拿了政府補貼可以盡量配合，地方政府在輔導過程中也有觀念溝通跟簽訂切結，若有發現個案會掌握然後協調地方政府做處理。