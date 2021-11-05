快訊

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

台北熊好券終於抽籤 11幸運兒5張票券全中現賺3000

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳出防疫旅館不願旅客改住10天 王國材：持續溝通

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材接受媒體聯訪時說，會持續溝通。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材接受媒體聯訪時說，會持續溝通。記者曹悅華／攝影

為增加春節防疫旅館量能，中央流行疫情指揮中心宣布自12月14日起改為「10+4」，（10天住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所、4天可返家在家檢疫），不過近日卻出現有防疫旅館不願意配合縮短天數。對此，交通部長王國材說，會持續溝通。

王國材今天出席2021台北國際旅展開幕式，接受媒體聯訪時表示，針對有業者不願意配合，會繼續溝通。春節回國同胞真的比較多，從14天變成10天確實有些轉換期，會加強溝通。

對於有旅館業者不願配合10+4，還是想照原訂房計畫執行，觀光局長張錫聰受訪時表示，會尊重業者跟訂房旅客意願，呼籲盡量騰出空間，讓想回來的人可以盡量多一點人回來入住防疫旅館。不過他也說，這是要雙方都有意願（指旅館業者跟旅客）才有可能促成，仍呼籲業者配合指揮中心宣布機制。

張錫聰說，處理上家屬盡量同住一房；涉及旅客航班更改，王國材已協調民航局跟航空公司，方便民眾更改航班。變更住房天數比較可以騰出空間，提升住房供給量，但不是強制大家，就是彼此之間互相協調，希望變成三波段周期，以增加防疫旅館量。

張錫聰說，地方政府很努力把旅館部分輔導加入，逐步有些成績出來，相信會有更多防疫旅館投入。但他說，輔導成為防疫旅館要兩到三周，觀光、警政等單位要共同會勘，還要符合指揮中心指引，有一定流程，才能成為防疫旅館。

媒體追問，所以業者不一定要配合改十天，還是有強制性？張錫聰說，旅客有提出要求就可以（改），按照個別旅客定型化契約規定，旅客可以要求主張變更房間天數，且不可歸責雙方，也不可收手續費。難免有嫌麻煩的狀況，但就會產生紛爭，希望大家互相體諒若有爭議事項就要按消保法規定處理，還會產生消費處理成本，不是大家所樂見。但他說，不是所有業者都這樣，抽訪時業者都表示願意配合這個過渡期。

至於不願配合業者有多少？張錫聰說，沒有掌握具體數字。他說，要不要成為防疫旅館都是補貼性質，當然呼籲拿了政府補貼可以盡量配合，地方政府在輔導過程中也有觀念溝通跟簽訂切結，若有發現個案會掌握然後協調地方政府做處理。

針對業者喊話趕快開國門，是否有評估期程？王國材說，還是由指揮中心決定，業者都準備好了，國外攤位也有這個想法，準備迎接國外觀光客，但現階段還是先振興國旅，擴大內需。

部分防疫旅館不接受旅客改成住10天。圖／讀者提供
部分防疫旅館不接受旅客改成住10天。圖／讀者提供
部分防疫旅館不接受旅客改成住10天。圖／讀者提供
部分防疫旅館不接受旅客改成住10天。圖／讀者提供

防疫旅館 王國材

延伸閱讀

台東檳榔火車站將滿百年 劉櫂豪爭取紀念活動

基捷八堵到基隆10年後決定 遭怨「總統市長換了幾回」

柯文哲爆：林右昌早知基捷「二擇一」卻刪記錄 王國材5字回應

國旅券上路3天 已1.7萬人使用

相關新聞

領養代替購買 立委籲補貼「浪浪」醫療保險費

全國動物收容所能量趨近飽和，為鼓勵民眾領養並保障寵物權益，立委羅美玲、何志偉、羅致政舉行聯合記者會，呼籲農委會應建置全國...

傳出防疫旅館不願旅客改住10天 王國材：持續溝通

為增加春節防疫旅館量能，中央流行疫情指揮中心宣布自12月14日起改為「10+4」，（10天住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所...

軍公教退撫新制 全教總點出「不破產」關鍵

全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，銓敘部長周志宏日前稱民國112年另立新基金後，現有退撫基金有可能提前破產，讓公教...

老照片說故事／首次政黨輪替

2000.5.20 李登輝總統（左）步出總統府揮手向全國同胞道再見，陳水扁總統（右）鼓掌表示肯定。民進黨籍陳水扁、呂秀蓮...

帛琉最高傳統領袖南大酋 今在台逝世

帛琉最高傳統領袖南大酋（Ibedul Yutaka M. Gibbons）4日在台灣逝世。外交部發言人歐江安表示，我國政...

【今日精摘】北捷一天兩起亮刀事件／本土+0破功今增一例研判是舊案

•台北捷運今天發生2起亮刀事件，引發外界擔憂大眾運輸安全問題，北市議員羅智強質疑，北捷持利器的老翁已是慣犯，警員卻對此狀況束手無策，要求北市警局有更積極作為；議員王鴻薇指出，前往現場的站務人員的安全也有疑慮，詢問是否有防範措施？警察局長楊源明表示，歷經鄭捷事件後，捷警已增236人並加強巡邏，對於列管對象會研議加強管理措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。