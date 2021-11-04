新任紐約市長亞當斯 曾訪佛光山讚歎「三好」理念受用

新任非裔紐約市長埃里克‧亞當斯（右3）（Eric Adams），曾參訪佛光山佛陀紀念館，並與佛光山常務副住持慧傳法師合影（左3）。 圖／人間社記者 慧裴

新任紐約市長出爐，民主黨候選人布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）以66%的得票率大幅領先共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），他也將成為繼丁勤時（David Dinkins）之後第2位非洲裔紐約市長。亞當斯（Eric Adams）在2018年5月9日曾至佛陀紀念館參訪，與佛光山常務副住持慧傳法師會面交流，彼此分享信仰不是只有頂禮膜拜，而是時時提醒自己要落實星雲大師提倡的三好，也讓大家直說「非常受用」。

美聯社在投票結束後10分鐘就確認，亞當斯將當選第110任紐約市長，明年1月1日就職。

數據顯示，截至2日晚10時20分，全市已開出82%的提前投票及當日選票，亞當斯得票40萬4365張，得票率為66.37%；斯里瓦得票17萬3575張，得票率28.49%。

亞當斯確定當選後，約10時現身布魯克林市的慶功宴現場；他穿過台下人群走到台上，在現場一片歡呼聲中，雙手合十下跪，對支持者說：「這個競選從來不是為了我，是為了紐約市每個族裔、被邊緣化、被政府背叛過的人」。

他生於貧困家庭 曾被警察施暴

他說，自己在貧困家庭中長大、被警察施暴的經歷，也是很多紐約客的故事。「將自己的痛苦化作目標。」亞當斯說，他將解決紐約市存在的各種不公的議題，「讓背叛結束，讓改變開始。」

由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的7倍，只要在黨內初選獲勝，就篤定成為市長；亞當斯6月在紐約市史上首次採用排序複選制的初選中勝出，意味著中左溫和派的回歸。

亞當斯關注華人 是華人好朋友

市議員顧雅明表示，希望亞當斯將兌現他承諾要做的事，特別在華人關心的公共安全議題上；他相信亞當斯會做到和各市府機構溝通，給紐約市帶來改變。

台山鄉親會主席陳志良說，亞當斯一直關注華人社會，「真的是華人的好朋友。」

青少年短暫走歧路 15歲曾被捕

他在青少年時期曾短暫走上歧路，混了黑幫。15歲時，因為非法入侵被逮捕，遭到2名紐約市警局（NYPD）警員毆打，這令他下定決心要進入紐約市警察局，從內部進行改革。

亞當斯在1980年代中期加入紐約市警察局，服務22年後退休，最高職位是隊長。1995年，他共同創立「執法機關裡100位在意的黑人警察」（100 Blacks in Law Enforcement Who Care），這是一個致力於反對警察種族歧視的倡議組織，至今仍活躍。

亞當斯在競選時強調重塑紐約市公共安全，反對左派大砍警局經費的政策，並表示要實施更多親商政策，擺脫官僚主義，優化紐約市的營商環境；教育方面，他計畫保留並擴大資優班（Gifted and Talented）項目；雖然他聲稱支持白思豪政府確立的關閉雷克島監獄、新建4座社區監獄的計畫，但也表示會和相關各區市議員協商解決此事。

參訪佛光山 讚歎大師三好理念

當時還是紐約布魯克林區長亞當斯（Eric Adams），一行5人於2018年5月9日至佛光山佛陀紀念館參訪，與佛光山常務副住持慧傳法師會面交流，彼此分享信仰不是只有頂禮膜拜，而是時時提醒自己要落實星雲大師提倡的三好，也讓大家直說「非常受用」。

慧傳法師為大家敘述佛館因佛陀真身舍利所建的因緣，說明佛館的建築是為佛陀所建，而星雲大師不只保存了佛陀舍利，同時散發著佛陀的光輝，大師深知傳達佛陀的思想不是只有靠建築，必須具備深厚的內涵，強調學佛不是只有信仰膜拜，而是真正發揮佛陀的精神，所以星雲大師倡導「三好」－做好事、說好話、存好心，希望大家身體力行。

亞當斯則讚歎「三好」相當受用，也覺得時時刻刻都應提醒自己要落實，如同學習運動技能，如果沒有時時去做，就會忘記。他分享以前欣賞一齣場有關宗教的表演，有名乞丐在現場跟觀眾乞討，讓觀賞表演的人感到很困擾。

為此亞當斯有感而發表示，前來觀賞表演的人，明明都是有信仰的人，卻對乞討的行為感到困擾，但接下來更令人震撼的是，表演的最後是耶穌降臨，而耶穌正就是那個原本在乞討的乞丐，「耶穌、佛陀何時會來到我們的眼前，是完全無法知道的，所以要時時提醒自己實踐信仰所教導的。」