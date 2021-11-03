全球減甲烷 政院：我無開採石油造成甲烷逸散問題

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議，近90國簽署甲烷減排協定。由於天然氣在製造過程會溢散甲烷，台灣雖然並非天然氣製造、生產國，不過，行政院表示，為呼應國際氣候倡議，未來能源部門將可強化運輸管線定期更新維護與建置即時逸散監控設備，以進一步減少甲烷逸散排放。

世界氣象組織今年評估，2017年全球甲烷排放有38.9%來自自然排放，包含濕地、水域等；61.1%來自人為排放。其中，人為排放以農業活動，包含畜牧、水稻種植、農作物殘體燃燒等為主，占總排放25.9%，廢棄物處理占10.9%，能源相關排放，以煤、油、氣開採、運輸之逸散排放為主，則占22.7%，油氣占13.5%。

行政院發言人羅秉成表示，我國自產化石能源有限，占化石能源總供給0.1%，並無開採石油或天然氣造成甲烷逸散排放問題（非生產製造端）。

羅秉成表示，我國2019年甲烷排放量為4.8百萬公噸，占溫室氣體總排放量的1.67%，較2005年已減量50%；主要排放源來自於垃圾掩埋及汙廢水排放處理占43.9%、畜牧腸胃發酵及糞尿占4成等。

羅秉成表示表示，我國2019年天然氣發電占比33%情況下，燃燒天然氣發電所產生甲烷的排放，僅0.0145百萬公噸，占溫室氣體總量0.005%。不過，為呼應國際氣候倡議，未來能源部門可強化運輸管線定期更新維護與建置即時逸散監控設備，以進一步減少甲烷逸散排放。

對於興建中油第三天然氣接收站，羅秉成表示，沒有任何縣市長會接受核四和核廢料，核四不可能蓋得起來，就算能蓋，也來不及補上電力缺口。他強調，燃氣發電的排碳量是燃煤的一半，以氣換煤就是要降低空汙。

羅秉成表示，在幾個老舊電廠陸續退役後，不蓋三接來增加天然氣發電，民生產業就會面臨缺電，或是要用500萬噸的燃煤來取代，對於排放量只會更大，不會更小。