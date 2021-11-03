COP 26 氣候峰會 國際佛光會出席2論壇

4月22日是「世界地球日」，國際佛光會在佛光山森林復育園區舉辦植樹活動，計畫邀請政府、企業共為台灣種下20萬棵樹，鼓勵全球人民成為「地球隊長」。佛光人以人牆排成「ZERO」圖騰，象徵「零碳排」。 圖／人間通訊社 提供

10月31日至11月12日，各國領袖在英國蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26），討論如何實現對人類生存挑戰重重的減排溫室氣體目標，防止全球進一步升溫。

氣候變遷已造成全球迫切的生態危機，暖化帶來的各種急遽變化日漸顯著。聯合國提出一個地球變暖的上限：氣溫比前工業化時代最多高1.5℃。科學家指出，要達到這個目標，前提是各個層面都需要發生迅速的、影響深遠的、前所未見的決心與改變。今年的COP 26，被視為抑制氣候變遷的最後一線希望，國際社會均期盼得到關鍵性的正面回應。

星雲大師祈願文期許會議有成

國際佛光會多年來在世界各大城市召開世界會員代表大會，與會代表超過五千人；2003年，通過聯合國審查肯定正式成為「聯合國非政府組織」（NGO）會員，致力推動各項文化、教育、慈善、公益、環保等服務。

COP 26期間，佛光山綠色公益基金會董事胡偉杰，也受邀出席由世界氣候基金會（World Climate Foundation）於格拉斯哥舉行的2場重要活動，包括世界氣候峰會（World Climate Summit）、生物多樣性峰會（World Biodiversity Summit），與世界交流並分享「T-Earth種樹植林計畫」。

此外，國際佛光會也透過佛光山開山星雲大師的〈為自然生態祈願文〉，期許這次COP 26，各國領袖能有智慧的帶領全人類，在苦難中逆增上緣，激發出向困難挑戰的勇氣，提供未來世代具體希望。

全球五大洲擁有超過300萬信眾的國際佛光會，多年來秉持創會會長星雲大師提倡的「環保與心保」，持續以實際社會行動，包含推動「蔬食A計畫」、推動植樹等活動，帶領大眾守護環境。

2年前佛光會參與COP 25

國際佛光會多年來，特別關注氣候變遷造成的沙漠化、汙染、生命消逝與生物多樣性消失等災難及災難延伸的貪婪、無助、恐懼、不安、甚至暴力等人間的苦難。

多年來，佛光人在各國持續投入無數社會服務，以及人道救援等實際行動，近年陸續發動「T-Earth種樹植林計畫」、「蔬食A計畫」等與氣候變遷相關的國際活動。國際佛光會世界總會總會長心保和尚，也帶領大家於11月啟動「VEGERUN公益路跑」，參與者每跑1公里，就幫您捐贈10元，金額全數用於捐贈「復蔬餐」給有需要的人，也同時透過推動蔬食，減緩地球暖化。

這不是佛光會首度參與氣候峰會，2019年於西班牙舉行的COP 25，國際佛光會西班牙馬德里協會覺心法師偕同佛光青年團幹部代表，在12月8日參與「周邊會議論壇」，向與會者介紹「蔬食A計畫」。

聯合國祕書長古特瑞斯直接點出各國互相信任的重要性，「這需要所有國家全力政治動員，否則不可能成功，而這也需要所有關鍵角色的互相信任」。他直言如果要達到真正的成功，而不是又一場的夢想破滅，各國需要更大的野心和更多實際行動。