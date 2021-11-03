中央助銷5千公噸鳳梨釋迦沒消息 饒慶鈴：生氣不想講！

台東縣議會今天縣政總質詢，縣長饒慶鈴備詢，議員許進榮擔心即將採收的鳳梨釋迦無消無息，建議縣府積極向中央農委會答應行銷出口的5000噸何時兌現。饒慶鈴聽到農委會曾答應的承諾，她回應議員，「愈講愈氣，不想講」。

饒慶鈴說，縣府團隊從9月20日後，很努力的尋找通路，包括與超市、賣場及電商平台合作，甚至找企業幫忙，希望一點一滴累積數量，將15000噸能順利銷售出去，但農委會答應協助出口5000噸的承諾，至今都沒消息。

她說，她也很想知道中央到底有沒有協助銷售，答應的事情就要負責，不是說這裡銷售多少？那裡銷售多少？要講美好的數字大家都會，重要的是怎麼把釋迦實際的銷售出去，才是農民要的，而不是農民看著釋迦一天一天長大，仍掛在樹上面。

許進榮質詢時表示，12月鳳梨釋迦將要採收了，但感覺農委會當初答應要協助出口銷售5000噸及加工3000噸的承諾，至今都沒有具體的消息？不要最後甚麼都沒有，讓農民空歡喜一場，這絕對引起農民不滿，甚至不排除北上抗議。

他建議縣府應該積極追問中央農委會答應出口的5000噸何時兌現，具體辦法和進度要向農民說明清楚。饒慶鈴聽到農委會曾答應的承諾，她回應議員，「愈講愈氣，不想講」。許進榮鼓勵饒說，縣府要加油，一起努力。