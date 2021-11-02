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朱立倫、蔣萬安撩落去！ 藍營眾大咖拍「尬舞」短片瘋傳

聯合新聞網 / 綜合報導
朱立倫參與街舞大賽宣傳短片演出 圖／截自沈智慧臉書
朱立倫參與街舞大賽宣傳短片演出 圖／截自沈智慧臉書

立委沈智慧為宣傳全國街舞錦標賽，近日在個人臉書貼出一隻短片，影片裡邀請到包括朱立倫蔣萬安等數位藍營政治人物大跳街舞。影片上線後卻因獨特舞姿引起熱烈討論，遭網友大酸「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

該影片宣傳的是將在板橋舉行的中正盃全國街舞錦標賽。貼文內容說，「2022杭州亞運、2024巴黎奧運已將霹靂舞納入比賽項目，我國霹靂舞實力堅強，多年在國際賽事上勇奪佳績。我創立中華民國街舞運動協會（CTSD)，就是為了更多人知道台灣的街舞有多棒，讓街舞變成全民運動跟風潮。」

影片中參與演出的，除了身兼街舞運動協會理事長的沈智慧，還有立委林奕華、國民黨主席朱立倫、新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、立委蔣萬安、洪孟楷。

有網友說「一般做出這種宣傳影片會被業主砍頭吧」、「比較像土風舞」、「這是復健大賽嗎」、「朝聖」、「反向操作尷尬癌末期，讓影片刷上熱度也是蠻聰明的選擇」，但也有網友表示「其實蠻可愛的」、「這種活動要找連勝文啊，他應該可以跳得更好」。沈智慧則在底下回應「謝謝大家喜歡這個趣味的影片，11/6-7號 歡迎大家有空也一起來板橋體育館跳舞！」

由於網友討論熱烈，該影片下，甚至有自稱街舞協會副理事長的網友徐立剛表示「理事長這樣做跟我沒關係」、「我覺得國民黨有很多好的民意代表，但我還是不贊成體育賽事拍這種比較尷尬的宣傳片的，祝福理事長」。沈智慧也大方回應「謝謝阿剛的幫助 」。

立法委員蔣萬安示範breaking 圖／截自沈智慧臉書
立法委員蔣萬安示範breaking 圖／截自沈智慧臉書

街舞 沈智慧 朱立倫 蔣萬安 國民黨

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