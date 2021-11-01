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醫院不衝量可能嗎？基層醫：績效薪資制是根本問題

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
基層醫師工會提醒，績效導向的薪資制度下，減少醫療服務量就會導致薪資銳減、妨礙勞動條件提升。本報資料照片
基層醫師工會提醒，績效導向的薪資制度下，減少醫療服務量就會導致薪資銳減、妨礙勞動條件提升。本報資料照片

全國五大醫院團體日前拜會衛生福利部部長陳時中，宣示不衝量、支持健保財務永續，陳時中也重申將在不影響弱勢前提下繼續推動「使用者付費的部分負擔」。基層醫師工會提醒，績效導向的薪資制度下，減少醫療服務量就會導致薪資銳減、妨礙勞動條件提升。醫改團體則表示，部分負擔與其說是抑制浪費，更像是增加收入，可以調整，但希望有更充分的公共討論，已將受到衝擊的弱勢族群減少到最低。

台北市醫師職業工會祕書長陳亮甫表示，醫療確實應回歸專業需求，不是一昧滿足民眾要求，多數醫師也無意衝量、濫做檢查。但臨床很常遇到民眾無法理解為什麼要額外付錢，第一線人員不一定有時間妥善解釋，希望政府用心多做好社會溝通，把規定講清楚，以避免造成醫病關係緊張。

一名資深醫師表示，坦白說，很多病人是醫師創造出來的，醫療需求是誘發出來的，壞習慣也是被醫師慣壞的，因為大家都怕沒業績。陳亮甫表示，疫情期間，因為民眾來診下降、常規手術取消，已導致許多醫師收入銳減。因為立基在績效導向的薪資制度下，只要服務量減少，勞動條件就很難提升。如果不能面對這一點，光是醫院宣誓不衝量，能改變臨床醫療行為的程度很有限。

醫改會執行長林雅惠表示，調整部分負擔作為增加健保收入來源，可能更勝於抑制浪費的手段。因為醫改會長期關心醫病關係，大部分病人都很聽醫師和醫院的話，會聽從安排，所以部分負擔調漲對於抑制浪費，一定有短期效果，但長期來看，有錢人還是無所謂。

林雅惠表示，守護健保財務健全是大家共同的希望，但不能只有短效的政策或措施，需要有多管齊下的中長期計畫，有許多好的政策都值得好好討論、搜集各方意見。有了民意基礎，健保改革才能穩健的推展，不會受到政治脈動的影響。

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