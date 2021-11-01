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氣候行動顢頇學步 環團批蘇揆「巨嬰」

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
環團「綠色和平」抬著4米高巨嬰蘇院長人偶到行政院前要求承諾。台灣醒報記者鄧玉瑩／攝影
環團「綠色和平」抬著4米高巨嬰蘇院長人偶到行政院前要求承諾。台灣醒報記者鄧玉瑩／攝影

「希望得到院長的親口承諾，承諾會提出台灣淨零轉型路徑、加速修法《溫管法》，實行有效碳定價政策。」環團「綠色和平」主任鄭楚忻等人於1日上午抬著4米高巨嬰蘇院長人偶到行政院前，希望蘇院長從用喊口號的巨嬰趕快「轉大人」；蘇院長有派員出面接受陳情並承諾做到。

4月間綠色和平曾到環保署門口遞交修法建議書，強調2050淨零排放目標和有效碳定價政策入法的重要性。最後2050淨零的目標被納入了環保署新預告的草案，但是「有效碳定價」政策卻仍未出現在草案中。

說好的承諾未兌現

綠色和平指出，4月22日蔡英文總統宣布邁向2050淨零碳排後，包含行政院、環保署在內的各單位部會，都沒有後續動作，連蘇院長未做出任何回應。8月31日蘇院長僅指示加速修正《溫管法》，並納入「2050淨零排放目標」，但有關去年承諾要提出的「臺灣淨零排放路徑藍圖」都仍未公告。

綠色和平懷疑蘇院長僅僅是喊出口號，面對氣候議題，蘇院長就像個「巨嬰」一樣，以為光是哭鬧、喊出口號，就能解決氣候危機。

撕毀文件的巨嬰

1日是聯合國氣候大會COP26開始後的第一天，綠色和平抬著4米高、手上拿著被撕毀有效碳定價的巨嬰蘇院長人偶到行政院前門口，喊口號「院長不要當無賴，淨零喊完就擺爛」展開陳情抗議。綠色和平主任鄭楚忻表示，面對氣候變遷不是喊政治口號就有糖吃，有效的碳定價必須落實，臺灣的再生能源才能健康發展。

行政院能源減碳辦公室主任蘇金勝出面對綠色和平和媒體承諾，將盡快安排行政院和環保署與綠色和平會面，並會將修法建議書與報告書親自轉交給蘇院長。

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行政院 環保署 氣候變遷

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