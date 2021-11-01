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別讓四接又要公投 環團籲退回環評

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政認為，政府應傾聽民意、別讓四接成為下個公投案。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政認為，政府應傾聽民意、別讓四接成為下個公投案。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

環評應正視四接替代方案，別讓四接成為下個公投戰場！基隆市議員陳薇仲、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政與其他民團於環保署前舉辦記者會，呼籲環保署撤回填海造陸的四接天然氣接收站環評方案，讓基隆海洋資源為不當的開發方案犧牲。

填海造陸重創海洋

基隆市議員陳薇仲指控，台電擬於基隆外木山海岸設置第四天然氣接收站（簡稱「四接」），並將採用「最糟糕方案」，填海造陸 18.6 公頃（約等於 443 個籃球場）、設置長達一公里的堤防，若 1 日的環評初審會選擇放行，將對基隆海岸造成極大的傷害，重演三年前環保署三接環評會粗糙闖關的悲劇，並強調應考慮其他更合適的替代方案。

邱臣遠則批評，基隆協和電廠 40 年來已嚴重影響當地景觀、民眾健康，以及海岸線、都市與港區發展，台電擬將電廠的燃燒重油機組改為燃氣機組，雖對環境好，但採用的填海造陸方案卻將犧牲基隆僅剩的 5% 天然海岸，並影響七萬多株高緯度珊瑚礁生態，且台電在過程中缺乏與民眾溝通，希望相關單位能先撤回此一方案。

可使用浮式接收站

關於四接填海造陸的方案，陳椒華另指出，環保署在六月將焚化爐底渣列為可用於填海造陸的底料，屆時將對海洋造成極大的破壞，並強調即使 1 日的環評遭到退回，仍有其他備案與替代方案在已核定的計畫中，盼請環評委員一定要好好把關、不要草率審查，應重視自然景觀與海底生態。

潘忠政則表示，「能源轉型是多元路徑可以解決的」，過去時任環評委員鄭明修、環保署前副署長詹順貴、農委會主委陳吉仲曾在三接環評時，試圖促成三、四接在台北港整併，但「本位主義的中油與台電害了能源轉型」，卻也代表整併是可行方案，認為政府和開發單位並沒有為永續發展盡力。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則強調，在 2050 淨零碳排的目標下，最終天然氣能源也將被捨棄，既然「將來要退場，為何不用將來可輕易退場的浮式接收站方案處理？」她認為，應將第一到第四天然氣接收站整併到台北港，才是比較好的選擇。

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環評 基隆 環保署

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