協和電廠建天然氣接收站 謝國樑想起擋下深澳卸煤碼頭

環保署今天下午召開基隆協和發電廠更新改建計畫環評會議，基隆市有議員、環保團體認為結論將決定外木山海岸是不是判「死刑」，決定前往抗議。基隆市長參選人謝國樑上午聲援表示，外木山填海造地會對海洋生態造成不可逆衝擊，呼籲環評委員重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育，不要草率決定。

謝國樑說，能源發展與環境保育一直是相互衝突的兩個課題，不管是環境基本法或海岸管理法，都是強調「環境優先」，與他長年支持海洋保育理念不謀而合，希望留給下一代美好的生活環境，讓基隆成為宜居海洋城市。

台電計畫填海造地興建第四接收站，謝國樑認為會衝擊外木山漁港旁海域，扼殺珊瑚與海洋生態，連帶影響漁獲，形成雙輸局面。日前他出席基隆市議員陳薇仲、王醒之與基隆在地環保團體舉辦的拯救珊瑚大作戰活動，以行動表達對海洋環境保育的立場。

謝國樑說，協和電廠四接站的爭議，讓他想起多年前的深澳卸煤碼頭抗爭事件。當年他是立委，王醒之是民間人士，還有幾名市議員與他一起到立法院外抗爭。雖然他是執政黨立委，但愛護海洋、守護海洋的立場是絕不妥協。

謝國樑說，當時大家同心協力擋住了深澳卸煤碼頭，守住了番仔澳灣，也才有現在市民與觀光客都很愛去的潮境公園。每當看到潮境公園的市民與遊客的笑容，讓他覺得這一切都值得。

謝國樑說，協和電廠落腳基隆外木山漁港旁已經44年，空氣汙染早已是基隆人內心哀愁，附近居民鼻子過敏也是家常便飯。基隆人好不容易挨到協和電廠將在2024年除役，台電是時候還給基隆人乾淨、健康的環境，沒想到台電計畫將燃油機組轉型成天然氣機組，逕自決定填海造地興建接收站。

「這片海洋不只屬於基隆人，也屬於台灣所有人」，謝國樑說，他支持能源轉型，但必須兼顧穩定供電與大幅降低空氣汙染。台電計畫填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態，他希望環評委員能多聽進基隆在地人的聲音。