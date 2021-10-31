戶籍法影響春節前返台人潮大增 防疫旅館一房難求

「早就訂不到過年前的防疫旅館了！」不少人想在明年農曆過年前返台，但現在很多縣市都已訂不到，台南市政府表示，很多人去年就因為疫情沒有返台，依照戶籍法規定，兩年內一定要入境，預估今年返台人數會比去年多，也造成防疫旅館不足，目前中央已與各縣市協商，希望能盡快啟動相關專案，讓大家都能順利返鄉。

明年的農曆新年比往年早，1月31日就是除夕，如果想要順利與家人團聚，必須在1月中就入境居家檢疫，但不少人在網路上反應「早就訂不到防疫旅館」，網友表示，不是現在才訂不到，大約在10月中很多縣市就已經訂不到，包括台南、桃園及台中等縣市，早就沒空房，而像嘉義等縣市則是只保留給本縣市的民眾預訂，台南人在台南訂不到、想訂嘉義的防疫旅館也不行，不少人只好搶訂其他縣市。

台南市觀光旅遊局表示，目前台南市過年前14天左右的房間都已被預訂一空，而交通部觀光局最近邀集各縣市討論，不僅是台南沒房間，六都的情況都差不多。

觀旅局表示，其實目前的防疫旅館比起今年初農曆年前的數量已增加許多，今年1月19日的數量是516房，5月疫情嚴重後，中央要求各縣市加倍數量，目前台南市的房間數是1155房，但是仍然不夠。

台南市衛生局表示，戶籍法規定，海外國人超過兩年未入境，依法需遷出戶籍，影響到相關權益，雖然因為疫情有一些放寬規定，但超過兩年仍很麻煩，不少人在今年初因為疫情嚴峻未返台，今年一定要返鄉，預估明年農曆年前返鄉人數會比今年初多。

觀旅局表示，主要原因是大家都集中在年前14天返鄉，造成防疫旅館不夠，今年初情況也相同，後來開放集中檢疫所，並啟動合意短租方案，由中央出資包下整棟旅館，台南市今年初合意短租就增加了200多房，但去年的時程相當趕，今年各縣市都希望中央能提前啟動。

而最近還有民眾向市府檢舉，指有些防疫旅館趁過年前漲價，甚至有漲到一倍，「根本搶錢」，觀旅局表示，各家旅館的房價會隨著淡旺季調整，依規定只要在設立之初登記房價的範圍內，都未違規，經查該家漲價一倍的旅館在永康區，主要是設備及服務提昇，而且也在登記房價範圍內，提醒民眾如果發現房價不合理，都可向市府檢舉。