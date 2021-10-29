國內首例AY.4.2早打滿2劑BNT 專家:AY.4.2更易突破感染

國內首例Delta亞系變異株「AY.4.2 」個案，為案16479，是一位50多歲的英國籍男性，打過2劑BNT疫苗，屬突破性感染。長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如指出，AY.4.2承襲Delta變異株的特性，就是與其他變異株相比，更容易發生突破性感染，在流行病學統計上，AY.4.2傳染力比Delta更勝一籌，多一成至一成五，但死亡率跟重症率無明顯增高。

施信如表示，AY.4.2主要現蹤英國，國內雖然發現首例，但屬於境外移入案例，台灣所有的境外個案都有入境篩檢以及檢疫期滿後的解隔前篩檢，隔離期間如果有症狀也要採檢。大幅幫助案例可以阻絕在境外，不進入到社區。只是未來台灣勢必要要開放邊境，加上近期還有春節返鄉潮，社區仍藏隱憂。

中國醫感染管制中心副院長黃高彬表示，現有疫苗對Delta變異株防感染能力下降，但防重症及死亡率仍有九成，要觀察感染Delta變異株者，對於「AY4.2 」是否有抗體交叉保護力，較不容易發病，威脅性就少。但台灣疫苗施打進度較各國起步慢，還有三成長者位接種，加上春節返鄉在即，憂心成為下一次破口。

交通部長王國材透露，衛福部已研議返鄉旅客可10天住防疫旅館、4天居家檢疫，初步會增加3000多間防疫旅館量能。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前邊境嚴管仍以居家檢疫14天、7天自主健康管理為主，會綜合評估各方意見。

黃高彬提出三點疑慮，春節返鄉國人千里迢迢回國目的是為了團圓，在旅館關十天未必能滿足親情需求，加上春節天氣變冷，長輩潛在疾病多，若在防疫旅館發生猝死、身體不適未必能即時發現，最後是短時間要加開旅館量能，許多設備不足、動線規劃、人員訓練時間不夠，有安全風險。

他直指，「防疫旅館這跟醫療規劃有關，怎麼會找交通部來談？」認為與其作縮短檢疫作半套，以為把人員丟進旅館就萬無一失，反倒成為最危險之處。不如針對返鄉民眾進行好配套措施，讓他能在家中安心檢疫。

例如返鄉者要打滿兩劑疫苗，且同住家人接要滿二劑接種，才能居家檢疫，除此之外，家中若是透天，需要一人住一層，若是公寓則要有兩套以上衛浴設備，才符合居檢資格，「至少家中是熟悉的地方，可以互相照應，也享有團圓之情，同時避免感染可能。」