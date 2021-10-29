富邦60「Run For Green 領跑台灣 奔向淨零」

致力綠色金融 推動四大馬轉型綠色賽事 5年植10萬綠樹 攜手縣市政府 倡議減碳願景全台首部電動捐血車「富邦號」正式上路 每次出勤碳排量減少達48%

為響應世界2050淨零目標，富邦金控今日舉辦「Run For Green 領跑台灣 奔向淨零」記者會，宣示將富邦將全力奔向綠色，發揮富邦在金融與非金融的企業影響力，推動綠色作為降低對環境的衝擊，達到淨零碳排的永續目標。在金融本業致力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌；非金融部分，推動台灣四大馬拉松轉型綠色賽事，號召跑者為地球健康而跑，5年內為台灣種下10萬棵樹，並攜手台灣各地方政府，倡議減碳願景！同時，富邦金控宣佈捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」給台灣血液基金會台北捐血中心，不僅每次出勤可減少高達48%的碳排量，同時提供熱心捐血民眾無噪音、無廢氣的捐血環境，期許透過富邦的拋磚引玉，吸引更多民眾支持捐血公益也與整個台灣共同奔向2050淨零目標！

圖／富邦金控 提供

記者會中，富邦金控總經理韓蔚廷、台灣永續能源研究發展基金會董事長簡又新、臺大風險中心主任周桂田、四大馬拉松主辦單位及植樹指導單位代表皆到場，首波響應「Run for Green」計畫的新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣等七縣市首長則透過影片，一同號召全民關注減碳議題，達成2050淨零目標。同時，台灣血液基金會執行長魏昇堂及台北捐血中心主任林敏昌也出席，代表接受富邦金控捐贈全台首部電動捐血車「富邦號」，呼籲民眾踴躍捐血救人並一起減碳愛地球！

圖／富邦金控 提供

富邦金控總經理韓蔚廷表示，近年全球氣候異常、極端氣候加劇，更讓我們深刻體認到，整個地球的「永續危機」迫在眉睫！人類與環境不該是零和遊戲，為了保護我們賴以維生的土地與環境，富邦身為台灣的領導企業，現在正是挺身而出的時刻！今年適逢富邦60週年，富邦發揮本身金融與非金融的影響力，提出「Run For Green」計畫，攜手台灣各縣市政府，共同倡議減碳願景，朝2050淨零台灣目標全力衝刺！

韓蔚廷指出，在金融本業部分，富邦期望以金融的力量導引產業邁向低碳，積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品等，期盼能成為帶動「影響力投資」(Impact Investing)的領頭企業。非金融部分，則結合富邦贊助已長達13年的馬拉松運動擴大影響力。包含臺北馬拉松、高雄馬拉松、萬金石馬拉松，以及田中馬拉松，期盼藉由結合「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事資源，推動綠色賽事轉型，並攜手全台各地方政府，未來5年內將為參與跑者在台灣各地種下10萬棵樹，民眾只要參與四大馬拉松賽事，里程累積達40公里，富邦就會為你種下一顆樹，跑者還可以自行選址並為自己的樹命名。只要參與「Run for Green」計畫的馬拉松跑者將不僅為了自己的健康而跑，更是為了臺灣土地的健康而跑，讓永續的每一步，都算「樹」！

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，碳排放是目前最重要的議題，各界都相當關注。目前，台灣的排放量還在不斷攀升，要在2050年前實現零排放，必須持續在各個領域中大幅減排。非常樂見像富邦這樣大型企業投入減碳議題的倡議，除了在金融本業發揮影響力引導產業邁向低碳，更擴大影響力，在非金融領域也投入資源，在減碳上做出具體作為，如今日攜手各縣市政府宣布在5年內將為台灣種下10萬棵樹的計畫，以及捐贈全台首輛電動捐血車。期許台灣有更多的企業與民眾關注減碳議題，共同促進台灣達成2050淨零碳排的願景。

圖／富邦金控 提供

富邦透過「Run For Green」計畫，攜手舉辦四大馬及參與植樹的縣市政府，希望能號召更多民眾關注減碳議題，首波就有七個縣市參與，包含新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市以及花蓮縣。縣市首長們透過影片表示，非常開心與富邦金控攜手推動Run For Green永續行動，希望號召更多民眾一起積極減碳，全力向2050淨零目標衝刺！而四大馬舉辦城市首長更歡迎民眾踴躍參與馬拉松，所有跑者跑的每一步都算「樹」，一同為台灣這塊土地的健康而跑！同時，富邦也特別感謝植樹過程中協助的各單位，包含東勢林管處、台江國家公園管理處、花蓮林管處、各縣市政府的農業局等，因為這些單位的大力協助，才能發揮這10萬棵綠樹的最大效益。

同時，富邦金控也致力由各方面降低碳排，今日捐贈的全台首部電動捐血車「富邦號」就是具體作為！目前台灣的捐血車主要都是柴油車，以捐血車單趟出勤來計算，電動捐血車相較於傳統柴油捐血車，足足可降低48%之碳排放量。台灣血液基金會及台北捐血中心表示，非常感謝富邦捐贈電動捐血車，讓他們在執行挽袖救人命的捐血活動同時，也能為地球減碳盡一份心意。

圖／富邦金控 提供

「富邦號」今日也首度值勤，於富邦人壽大樓舉行公益捐血活動，現場反應熱烈，許多民眾及富邦的員工紛紛挽起袖子奉獻熱血，對於電動捐血車可降低碳排感到驚喜，許多民眾表示希望未來能見到更多電動捐血車值勤。台北捐血中心表示，台灣從5月疫情爆發開始，募血就面臨極大挑戰，近期疫情趨緩，卻又受天氣轉涼，心血管疾病好發影響，血庫再次面臨不足之風險，希望大家多多參與捐血，一起撐住血液庫存挺醫療！

富邦金控Run For Green官網：https://www.fubon.com/r4g/