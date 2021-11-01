深植文化50年 洪建全基金會50周年暨董事長交接

由國際牌創辦人洪建全先生於1971年創立的洪建全基金會，將於2021年11月1日迎接50周年。洪建全基金會是文化領域的開拓者，以實驗精神長期贊助和支持藝術、文學、音樂、教育等領域。洪建全基金會將於50周年當日下午13：30假「洪建全基金會」舉行董事長交接，宣布捐贈贊助五個表演藝術團體各新台幣50萬，並發表兩本新書《植栽一座文化森林》和《洪觀時代》。展望未來50年，洪建全基金會的使命是讓前衛創作的力量滲透到社會中，使「原創文化」成為社會和產業的養分與動力。

洪建全基金會自成立以來，是以文化深植在台灣社會進展的歷史裡。1972年以《書評書目》雜誌開啟文學評論的先聲；1975年成立台灣第一座視聽圖書館，並發行第一張現代民歌唱片、帶領台灣民俗音樂的復興；1984年開創人文與企業合一的「文經學苑」；1987年創辦「台灣PHP素直友會」推動讀書風氣；1995年設立講授文史哲藝課程的「敏隆講堂」；2007年啟動「覓計畫」，透過委託及直接贊助，支持跨越各學科領域、當代藝術家。

簡靜惠女士自洪建全基金會成立，即自動請纓擔任執行長，以開創、播種的精神，不以社福救濟的方式，而是以文化贊助為方向，對藝術、文學、音樂等的支持贊助；她並於1996年接任董事長，帶領基金會成長、茁壯，至今五十年。簡董事長特別選定在2021年——洪建全50周年意義非凡的時刻，決定退休，並交棒給洪家第三代洪裕鈞與張淑征，傳承文化基因，期許兩位以創新精神的HAX計畫帶領洪建全金會走向下一個50年。

即將接掌洪建全基金會第十八屆董事長的洪裕鈞是台灣松下電器董事長、IPEVO愛比科技創辦人暨董事長，並與特斯拉前工程師一起創辦XING Mobility行競科技。

洪建全基金會50周年暨董事長交接，將邀請作家暨PChome Online董事長詹宏志先生出席致詞。身為文化界重量級人士，詹宏志先生曾經參與多期《書評書目》的撰寫，為台灣文壇發展寫下重要篇章。秉持延續洪建全基金會「文化播種」的精神，特別在50周年當日捐贈雲門舞集、優人神鼓、河床劇團、鬼丘鬼鏟及火箭人實驗室等五個表演藝術團體各新台幣50萬，透過持續支持當代創作者滋養創作文化。

為慶祝與紀念洪建全基金會50周年，所出版的兩本新書一是簡靜惠所著《植栽一座文化森林》，以及由副董事長張淑征主編的影像書《洪觀時代》，更策劃一系列為期一整年的活動，自2021年11 月至2022年11月，將透過這些活動向基金會各個時期的里程碑致敬。