11月假日公益音樂會 四位身障藝人獻藝 歡迎聆賞
十一月「褐藻生活館假日公益音樂會」，排定復刻甜心林芳語（Fanny）、療癒女聲罕病歌手張瓊玉（Seven）、星兒音樂家陳冠文，以及部落盲人演奏家卡布達漾等四位藝人輪番表演，歡迎喜歡音樂或熱心公益的您利用假日前往聆賞。
「褐藻生活館假日公益音樂會」是由社團法人台灣厚道社會服務聯合會、聯合報系文化基金會共同主辦。厚道社會服務聯合會祕書長陳樹人說，聯合報系文化基金會從五年多前就推動「公益表演平台」，積極為身障藝人或偏鄉表演團體爭取表演的舞台，此次能夠聯合主辦，備感欣喜，期待更多人支持、參加此公益活動。
「褐藻生活館假日公益音樂會」的活動地點，是在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。這四位身障藝人排定的表演時間，分別是：林芳語─11月6日（周六）、11月21日（周日）；張瓊玉─11月13日及27 日（周六）；陳冠文─11月14日及28 日（周日）；卡布達漾─11月7日（周日）、11月20日（周六）。
林芳語20歲時患青光眼，視力僅剩八分之一，讓原本決心成為設計師的她頓失前程，後來她努力爭取演唱機會，還成為生命教育講師，分享並陪伴身陷徬徨的人走出生命的困頓。
張瓊玉一歲時確診罕見疾病─馬凡氏症候群，視力、骨骼及心臟功能嚴重受損，成長過程中萬分艱辛，但她展現不畏艱難的靭性，目前從事生命教育講師、街頭藝人及圖文創作者。
陳冠文兩歲時診斷出中度自閉症，語言表達、理解能力和感覺統合都有問題，學習過程比一般孩子要多花上好幾倍的時間。但他不怕苦，透過純粹的音樂語言打破與外面的隔閡，融入社會。
卡布達漾因弱視而曾被拒絕加入管樂社，但他鬥志昂揚，演奏時展現豐沛的生命力，讓觀眾感受到不論是傳唱卑南族民謠、爵士、搖滾、抒情，都能貼近人心，帶來美好的心靈饗宴。
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