退休人員被雙砍 聯盟訴求政府正視

行政院長蘇貞昌於28日上午正式拍板2022年軍公教調薪4％，那麼軍公教退休人員呢？由於退休人員將調整每年給付金的時間，今年剛好進入第4年審核時間，28日立院法司法及法制委員會召開「從軍公教警消調薪檢討退休人員調薪」，邀請軍公教退休相關團體到場開會討論。內政部表示，將於明年初做成建議報告。

「我們年金改革每年要下砍1.5%，現在又面臨通貨膨脹達4%，退休人員是雙砍」、「按照物價指數一直上漲，以後我們可能連『包大人』都買不起！」28日許多退休代表發出心聲，立委陳椒華等人也認為必須要物價指數高過5%、或每隔4年才能調整軍公教退休人每月給付，很不合理。

還需要共體時艱嗎？

全國退休教師聯盟名譽理事長張美英表示，台灣的公務員退休給付遠不如國外先進國家，加拿大安大略省31 年的年化率達9.6%，是台灣退撫基金的2.6倍，「按目前物價指數節節漲，我們可能連『包大人』都買不起！」她表示，目前已經感受到身邊不少退休人士因此出現焦躁不安情緒。

全國退休警察協會總會長耿繼文指出，年金改革時，政府要退休人員共體時艱，如今行政院公布今年經濟成長5.88%，稅收也比去年增加3850億元，所謂共體時艱的因素應該消失。「退休人員從年金改革後開始每年下砍1.5%，現在又面臨通貨膨脹達4%，退休人員是雙砍」，請求政府重新討論退休人員每月給付金。

給付金不該砍

立委葉毓蘭認為，現行法規規定的消費者物價指數要高過5%、或每隔4年才能調整軍公教退休人每月給付條件，這太嚴苛也沒有科學依據，甚至可以說是不食人間煙火，現在物價飛漲，立法院周邊都已經買不到80元的便當，重點是這20年來的物價指數，也沒有超過4%。內政部對此解釋說，調整是物價指數和每個4年二擇一。

立委陳椒華也表示，年金改革後，退休人員和現職公務員的調薪開始脫鉤不連動，現職公務員可以每年視狀況調整，退休人員卻要隔4年，立意之初可能是退休人員調薪腳步與現職公務員一樣，恐生不公平，不過隨著物價調漲，是否應有調整內政部應討論評估。

陳椒華進一步指出，從1995年到2021年，現職公務員一共調了3次薪，共調了9.27%，同一時期民間企業調薪也達到29.18%，但見退休人員每月給付未曾調整，整體上退休人員調整有落後情形，請相關單位提出具體調整辦法及審核程序。

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