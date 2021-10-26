救國團是台灣第一個「社會企業」？69年足跡喚起「時代的眼淚」！

「救國團是為了國家而生。」救國團主任葛永光表示，救國團的成立是在蔣經國時代，國防部籌備成立「中國青年反共救國團」幫忙政府推動青年活動，當年政府把山上、海邊人煙罕至的地方撥給救國團，指派救國團去蓋青年活動中心，希望青年走到室外磨練身心，鍛鍊體魄。有救國團同仁到偏遠山上、海邊去監工，一整年都得待在山上、海邊不能回家。救國團的精神就是「使命必達」。

救國團辦的青年活動口碑卓越、價格優惠、令人安心，嘉惠無數青年學子。 圖／救國團提供

除了在各地興建青年活動中心，救國團也在各地經營學苑，提供學生價格低廉的宿舍以及補助清寒學生住宿。此外，救國團還成立「張老師中心」，輔導青少年面臨學業、就業、家庭等諸多心理適應上的問題，最近張老師甫獲林堉璘宏泰教育基金會頒獎的「台灣奉獻獎」。在資源匱乏的年代提供各階層學生學習的機會，並長期支持「幼獅管樂團」培育台灣的青年音樂人才，同時推動終身教育，讓社會大眾能用優惠的價格持續進修……，救國團以經營企業的方式來服務社會大眾，並將所賺得的利潤回饋於社會，儼然是台灣「社會企業」的先驅。

救國團舉辦的戰鬥營及自強營隊、中橫健行……，是許多四、五、六年級生閃亮的青春回憶。 圖／救國團提供

當時處於戒嚴時期，民間團體不能舉辦人數眾多的校際活動，只有救國團能負責籌辦，救國團在寒暑假舉辦的戰鬥營及自強營隊、中橫健行……，是許多四、五、六年級生閃亮的青春回憶。「救國團」名稱的由來，表示那個時代的青年肩負著反攻大陸、「救國」的任務，救國團的活動也配合當時國家政策，傳達愛國思想教育，現在民進黨執政，不是也依照其政策和意識型態在推動思想教育。

在「反攻大陸」的時代背景下，救國團的活動也配合當時國家政策，傳達愛國思想教育。 圖／救國團提供

隨著時代演變，救國團逐漸轉型成民間團體，在還沒有取得法人身份前，救國團根據政府法規，把自己購置的土地、不動產登記在「中華民國」名下，救國團為「管理人」，直到成立公益性社團法人，救國團才由「管理人」更名登記轉為「所有人」。

葛主任解釋，「一切都按照政府法令執行業務，當年法制還不完備，所以救國團財產才會借名登記在「中華民國」名下，至於救國團活動中心的土地都是合法與政府簽約租借，付100%的全額租金。救國團是守法守紀的單位，一切按政府法令執行業務，救國團的財務也向來嚴謹、透明，一切都經過合法程序辦理。」

救國團主任葛永光說明救國團成立的時代背景 圖／救國團提供

誰也沒有想到，當年沒人想要碰的荒地、墓地，如今竟成為遊客絡繹不絕的風景區，隨著城市的發展，救國團名下的辦公室、學苑也身價上揚，引來有心人士的圍剿和炒作，被冠上「國民黨的隨附組織」、「占用國土」、「對青年進行政治監控」種種汙名，有些辦公室及學苑被政府收回，轉手賣給財團，從此青年失去了廉價宿舍可供居住，有些活動中心和山莊也被收回，閒置至今，青年也失去可以活動的場所。

針對近年來各式不公平的指責、吵得沸沸揚揚的黨產議題，葛主任無奈的表示，「歷史文件很清楚的說明，救國團不是國民黨的隨附組織，救國團從以前到現在都是替政府辦事；我們的思想教育是向學生宣導愛國教育，傳承中華文化，我們推動的運動是青年學生的愛國運動，但救國團並不對學生進行政治監控，政治監控是情治機關的工作，不是救國團的工作。」

葛主任呼籲社會大眾，轉型正義是要釐清真相，追究責任，目標是促進政治社會的和解與共生，但真相不是有權力的人說了算，不要因為少數人的意識型態，就用「有權力者的真相」來扭曲客觀的事實，抹滅救國團這麼多年為國家的付出和貢獻，以及救國團同仁與義工長期對於社會公益的努力，更阻礙了救國團持續實踐的公益價值。

葛主任把救國團定位為以「公益為主的服務性社會企業」，不是私人擁有，是屬於國家的社會企業。如果哪一天救國團解散了，所有財產都是國家的。為了國家社會的團結與和諧，葛主任支持和解，但「和解必須基於誠意、善意與互相尊重的前提下，我們拒絕任何意識形態的抹黑、醜化、汙衊。」葛主任最後語重心長地引述美國第三任總統傑佛遜(Thomas Jefferson）的話：「我喜歡夢想未來而非始終糾結於過去」台灣已經解嚴三十餘年，救國團的財產在陳水扁時代已經被查過一遍，如今再用黨產會清算一遍，這個國家始終壟罩在政治鬥爭的陰影下，我們希望能早日揮別過去，大家一起攜手前進。