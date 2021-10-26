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週刊爆王必勝不倫戀 與小15歲護理師外遇多年疑有一女

消失在海的彼端：北韓綁架日本人「拉致問題」謎案

週刊爆王必勝不倫戀 與小15歲護理師外遇多年疑有一女

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心醫療應變組副組長王必勝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
指揮中心醫療應變組副組長王必勝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝醫師傳出不倫戀，已婚的他育有二女卻與小他15歲的林姓護理師外遇，並持續多年，該女甚至疑似又替王產下一女，王也常抽空前往探視。

鏡週刊獨家報導指出，王平日也會前往林女板橋的住處，開車載母女倆出遊，互動看起來就像一家人親暱。此外，林女除了和女兒同住外，也和父母及二個弟弟住在一起。

王和林女兩人相識多年，林女曾是台北榮民總醫院的護理師，王必勝當年則在北榮擔任胸腔部主治醫師、國際醫療中心及醫療品質管理中心主任、醫企部副主任。

據了解，林女平常就很喜歡在IG上po出各種名牌包及到處旅遊吃美食的照片，而她旅遊的時間、地點，對照之下，都與王必勝的出差行程吻合，所以不倫戀才露餡。

王必勝

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