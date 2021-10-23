台中新增1例打AZ第二劑死亡！89歲男打完5天後不治
台中市今天新增3例打完新冠肺炎疫苗後疑似不良反應死亡個案。台中市衛生局說明，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報疑注射疫苗後死亡135人，今天新增1例死亡通報個案，為89歲男性，有糖尿病等慢性病病史，6月22日接種AZ第1劑，9月29日接種AZ第2劑，在10月4日因咳嗽、劇烈嘔吐送醫，到院前死亡，死因為心肺衰竭。
台中市政府說明，市府對於疑似疫苗接種後死亡個案，會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。
台中市衛生局統計，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報，接種AZ疫苗不良反應通報數計706案，其中含死亡案106案；莫德納疫苗不良反應通報數計169案，含死亡案24案；高端疫苗不良反應通報數計46案，含死亡案3案；BNT疫苗不良反應通報數計147案，含死亡2案。
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