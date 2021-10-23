台中新增1例打AZ第二劑死亡！89歲男打完5天後不治

•美國總統拜21日在有線電視新聞網（CNN）節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時說，「對，我們有此承諾」；這是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首度打破模糊，表達如此明確的立場，且是由總統表態。

2021-10-22 12:37