桃園好市乘雙券 把五倍券放大兩倍

桃園市政府搭配中央振興五倍券，提出總金額高達1億700萬元的「桃園好市乘雙券」，即日起上網登記！

桃園市長鄭文燦表示，「桃園好市乘雙券」發行約23.1萬張，採網站登記抽籤，身分不限桃園市民，最高可以5,000元換1萬2,000元，期盼吸引更多國人持振興五倍券來桃園消費，帶動桃園觀光產業復甦，振興在地攤商、小店。

桃園市政府經濟發展局長郭裕信說，在中央振興五倍券推出前，市府已提出多項振興暖身活動，振興券推出後，也搭配振興五倍券紙本券提供不同優惠方案，民眾可持紙本五倍券換取2倍以上的好市乘雙券，包括200元換400元（10萬份）、500元換1,000元（10萬份）、1,000元換2,000元（3萬份）、5,000元換1萬2,000元（1,000份）；市府也針對好市乘雙券的登錄取券及後續店家收券核銷等推出便捷作法，希望吸引民眾到桃園消費。

實體五倍券兌換兩倍好市乘雙券，最高可換1萬2000元，總金額高達1億700萬。 圖／桃園市政府 提供

桃園好市乘雙券即日起開始登記，11月4日登記截止，11月5日抽籤，11月6日上網查詢，11月12日起至明年4月30日均可使用，使用範圍以五倍券適用的桃園市合法登記店家為主。

好市乘雙券活動開始登記，不要錯過。 圖／桃園市政府 提供

民眾中籤後，持兌換序號及獎項對應的紙本五倍券，至合作超商門市事務機列印小白單後，向櫃檯店員領取好市乘雙券，即可至店家消費；對店家而言，收到的好市乘雙劵，可到全市約70處農會分行兌付現金，領取及兌換程序都很方便。

至於領券後去哪消費最好？推薦使用地點包括20處市集，如中壢觀光夜市、桃園觀光夜市等；2個漁產直銷中心、16家觀光工廠、60家休閒農場、17家旅宿業、11家運動場館、8家電影院、21間獨立書店、21處文創園區、36家電動機車行、13處生活體驗場館、80家零售業、84家餐飲業、3家百貨業、7家美容美髮業、3家園藝店、4間庇護工場及視障按摩，詳細店家名單請上「桃園好市乘雙券」官網查詢。

好市乘雙券可在多處使用，例如市集、漁產直銷中心都可以，歡迎民眾多多使用。 圖／桃園市政府 提供

雄獅文具想像力製造所很適合親子一同前往。 圖／桃園市政府 提供

可以使用好市雙乘券來桃園蛋寶生技不老村感受濃濃日本江戶味。 圖／桃園市政府 提供

桃市府近期也加碼推出兩項搭配使用方案，包括贈送超商禮券，即日起至明年4月30日，在桃園市21間獨立書店，持紙本振興券、藝fun券、好市乘雙券消費滿500元，可抵扣100元，消費滿1,500元，抵扣100元再送500元超商禮券，換完為止。

其次為電動車汰舊換新方案，即日起至明年1月10日，在桃園市電動機車各銷售通路購置電動機車，使用數位或紙本振興五倍券或好市乘雙券達5,000元面額，申請桃園市機車汰舊換新電動機車或新購電動機車補助，審核通過原補助金外，加碼補助7,000元，最高可獲得2萬6,000元，限量只有9,000名，趕快把握機會！

桃園好市乘雙券活動網站：https://taoyuandoublepon.tycg.gov.tw/

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