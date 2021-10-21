城中城頭七 佛光山住持領眾撫慰冥陽

今天（20日﹚是高雄城中城大樓罹難者的「頭七」，在高雄殯儀館景行廳舉行「三時繫念」法會。由高雄市長陳其邁與市府團隊主祭，由佛光山寺住持心保和尚、佛光山抄經堂副堂主慧義法師、佛光山傳燈會慧喜法師主法，佛光山寺常務副住持慧傳法師、佛光會員300餘人也到場一同誦經祝禱。此外，佛光山慈善院19日亦提撥一百萬元，作為「城中城火災專案」急難救助金。

梵唄聲起，市長陳其邁面帶哀戚，和大眾一同行禮如儀。在梵唄聲中，市長及家屬向佛前獻花，向罹難者遺像上香，大眾恭誦佛號及《佛說阿彌陀經》，祝願罹難者乘佛願力，度脱此岸，前往佛國淨土。

心保和尚：生命短暫而可貴

心保和尚在法會結束後，向大眾開示，生命是短暫而可貴的。如同人生有昨日、今日、明日；生命也有過去、現在及未來。生命不會終止，而是一期一期連續下來。在今生今世要開發智慧及潛能來助人助己，充份發揮生命價值與意義，生生世世積累福德與智慧，直到圓滿的境界。而「三時繫念」是透過念佛，發願往生「無有眾苦，但受諸樂」的極樂世界，祝願下期生命比今生更美好。只要自心信樂、自心發願、自心迴向，就能與佛國淨土結緣。而我們今日的法會是個助緣，一起幫助往生者到極樂世界，大家功德無量。

慧傳法師表示，自從城中城祝融事故發生以後，星雲大師十分關心，在第一時間就寫了祈願文，希望讓亡者能夠往生西方極樂世界，生者能夠早日康復。

佛光人以最誠敬、最悲憫的心，將這場法會辦得莊嚴隆重，希望透過家屬及大眾的虔誠祝禱，讓不幸罹難的市民能在佛菩薩的接引下，往生極樂淨土，花開見佛。也希望家屬能走出哀痛，化悲傷為祝福。

慈善院提撥百萬 捐款專案

除了昨日頭七法會，佛光山慈善事業也以實際行動，表達城中城事件的關懷，像在第一時間前往現場提供餐點、關懷警消及受難居民，並舉行「城中城大樓火災罹難者豎靈法會」，撫慰驚恐的亡靈及家屬，更提撥一百萬元作為受災戶的急難救助金。

19日上午，南屏別院住持妙樂法師、監院妙頌法師、佛光山慈悲基金會南區執行長蕭碧涼及南區協會副協會長張培明等一行人，前往高雄市政府社會局，由高雄社會局局長謝琍琍、副局長葉玉如及科長劉耀元代表接受慰問函及一百萬元支票，列入「城中城火災專案」捐款。

佛光山慈善院院長依來法師在函中表示，祈求佛陀加被，為火災亡者祈願，求生佛國；為傷者祝福，早日康復，為生者祝禱，希望他們節哀順變。高雄市社會局副局長葉欣雅感謝佛光山在慈善救助不遺餘力，善款規畫現階段將作急難援助，後續將運用於傷者長期醫療及出院後復建、中長期安置，將與民間機構共同協助災戶重建新生活。

日月光響應 捐贈五百萬元

此外，日月光投控公司與財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）響應佛光山對城中城事故的關懷，先行捐贈五百萬元，並結合佛光山共同啟動急難救助關懷服務；後續長期扶助部分，張媽媽慈善基金會亦將輔導遭逢升學困難的學生並提供獎助金，如有工作需求者，經過訓練後，日月光將提供適當的就業機會。

圖／人間福報 提供

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