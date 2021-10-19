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百萬人注意 莫德納第二劑今14時預約接種 　

聯合報 / 記者蕭羽耘董俞佳／台北即時報導
圖／指揮中心提供
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號稱史上最複雜的第12期公費疫苗接種登場，莫德納、AZ、BNT同時開打。今天上午10時AZ第二劑預約登場、下午開放第二劑的莫德納疫苗。符合資格人數AZ第二劑有96萬人、莫德納疫苗第二劑則有66.2萬人。

第12輪昨由BNT開跑預約第一劑，截至昨晚5時共90萬7765人完成預約。

根據指揮中心規畫，莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾，也就是1966/12/31(含)前出生。第12期第一階段三款疫苗都將於10月22日至10月27日開始施打。

圖／指揮中心提供
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