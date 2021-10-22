把無障礙，變成照護眾生的大愛 福斯商旅T6.1 Caravelle福祉車讓人更勇於享受陽光

中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金(中)與服務夥伴袁小姐(左)、楊小姐(右)。 圖／福斯商旅 提供

對於一般人來說，踏出家門就像是吃飯、喝水一樣稀鬆平常。如果，是行動不便的身障人士，或者是患有腦性麻痺、伴隨多重障礙的腦麻天使們，你能想像，光是出門享受陽光，對他們有多困難嗎？

中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金女士分享腦麻天使們在行的不便。 圖／福斯商旅 提供

或許，沒有親身經歷很難真正體會。中華民國腦性麻痺協會會長卓碧金女士分享：帶著腦麻天使出門，行前規劃是一件相當重要的事，你必須事先勘查路線，確認途經之處都有可以使用的無障礙設施。如果要搭乘大眾捷運，還得規劃好該從哪一個入口進站才會有無障礙電梯，即使，這個入口並不是距離目的地最近的一個，也只能因此而妥協。甚至，雖然部分腦麻天使能夠自己駕駛電動輪椅，陪伴的照顧者還必須時不時為他們排除前行之路的阻礙，才能夠無礙前進。移動的過程與體力耗費之大，可以見得。

行動不便人士出門往往會面臨許多阻礙，能夠提供點對點移動的福祉車是最理想的交通工具。圖為腦麻協會服務對象使用搭乘T6.1 Caravelle福祉車。 圖／福斯商旅 提供

有愛，卻發現重重阻礙

這樣的經驗，如果不是真的參與其中的照顧者，或許很難體會有多麼艱辛。對於行動不便的人士來說，最常使用的交通工具是提供「點對點」移動的復康巴士以及無障礙計程車，現在有了福斯商旅T6.1 Caravelle福祉車的加入，提供不便者更多元、更方便的選擇，行動不便者不需要費心地離開輪椅進入車內，只需輕鬆幾個按鈕，就可以完成一趟安全無虞的交通接駁。

承接臺北市政府委託經營有大同發展中心與三玉啟能中心兩家照顧機構的中華民國腦性麻痺協會，更是深知腦麻天使在「行」這方面的不便。三十年來積極協助腦性麻痺人士就醫、就學、就業、就養等問題，成立的宗旨就是期望能夠讓腦麻天使也能像一般人一樣，開心地享受社交生活、享受天空，享受無障礙的自由。為了達成這樣的目標，腦麻協會亟需一個可靠的夥伴，來幫助腦麻天使解決行的需求。

T6.1 Caravelle福祉車解決行的阻礙

所幸，在今年7月，腦麻協會獲得唐先生捐贈一輛T6.1 Caravelle福祉車，讓腦麻天使們能夠有一輛空間更寬敞、乘坐更舒適的無障礙福祉車，可以讓日常就醫更為便利。即使只是機構到醫院的短程移動，也減少許多必須在路上與車輛爭道的危險，可以更快速、舒適地到達目的地，提高腦麻天使們出門的意願，讓他們更願意走出家門、走入人群。也可以達成協會的宗旨之一，讓腦麻天使們也能夠享有與一般人相同的社交生活，進而提升他們的自理能力，也可以減輕照顧者的負擔。

中華民國腦性麻痺協會今年也獲得善心人士捐贈的T6.1 Caravelle福祉車。 圖／福斯商旅 提供

接受捐贈的中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金女士表示，福斯商旅的T6.1 Caravelle本身就在商旅車市場有高市佔率，也是福祉車的主流車款之一，不僅口碑好，車體本身也是源自於德國，在在都是品質與安全的保證。因為協會經費、資源不足，必須讓T6.1 Caravelle福祉車「一車多用」的腦麻協會更表示，T6.1 Caravelle福祉車不只可靠、動力強勁，更是真的省油、省錢的好選擇，尤其1.5萬公里的定期保養週期，更是讓協會在養車成本上鬆了一口氣。在沒有執行勤務接駁的時候，T6.1 Caravelle 福祉車還充當腦麻協會載送物資，在台灣各地推廣活動出差的最佳夥伴。

腦麻協會的T6.1 Caravelle福祉車在沒有執行勤務接駁時，還充當協會載送物資，在台灣各地推廣活動出差的最佳夥伴。 圖／福斯商旅 提供

縣市政府 需求日增

T6.1 Caravelle福祉車大空間、高機能，且只需簡單的操作，一鍵就能幫助輪椅族群上下車，成了臺灣復康巴士的大宗。不過，雖然各縣市地方政府都提供有復康巴士服務，有限的車源，卻讓復康巴士成為稀缺資源。看見這樣的困境，來自桃園市大園區，從事車用電子業務的康先生，為了回饋鄉里，本著希望在「救急」上盡一份心力，原先以救護車輛為目標，但受限於消防單位救護車輛有一定編制，必須等待汰換或者增編等流程才能捐贈，縱使有心想要救急，等待流程的過程中，卻往往早已失了先機。

本著回饋鄉里的理念，並且依照祖父母遺願，康先生家族捐贈4輛T6.1 Caravelle福祉車給予桃園市政府作為復康巴士。 圖／福斯商旅 提供

為了能讓回饋鄉里的心力能夠及時化身資源派上用場，康先生做足功課後，發現復康巴士這塊仍然有著相當大的缺口，因為出車率頻繁、使用率高，正代表著這份資源在這社會上極為需要，於是康先生期望能夠讓這份心力在「救苦」這方面派上用場。

康先生家族一舉捐贈4輛 T6.1 Caravelle福祉車，讓資源可以照顧更多有需要的人。 圖／福斯商旅 提供

安全出眾、機能性高，資源使用最有效率

於是，康先生與康氏家族依照祖父母遺願，購入4輛福斯商旅T6.1 Caravelle福祉車，並且擷取祖父母名字的末字命名為「柱有號」，將這4輛T6.1 Caravelle福祉車捐贈給予桃園市政府。一方面補足桃園市復康巴士的缺口，讓車隊規模壯大，以服務更多民眾。另一方面，也透過T6.1 Caravelle的安全且堅固的形象，讓行動不便人士出門更為安心。

德國原裝進口的T6.1 Caravelle有著可靠、耐用，而且安全的形象，也讓行動不便人士出門更加安心。 圖／福斯商旅 提供

之所以選擇福斯商旅T6.1 Caravelle福祉車，康先生表示，除了福斯商旅來自於德國的品牌印象，在搜尋政府資源缺口、選擇捐助單位時，就曾研究過各品牌的福祉車款。其中，市占率最高的福斯商旅品牌，一直以來都有著堅固、安全的形象，同時，方正的車體輪廓，也能有更出色的空間規劃，同時給予最佳的使用機能。對於常常需要接送各種行動不便人士的復康巴士來說，更能夠適應每一種族群不同的需求，讓資源有最好的運用。

桃園市長鄭文燦與捐贈者康先生的合照 。 圖／康木榮先生 提供

你我的大愛，讓陽光灑進每一個家

中華民國腦性麻痺協會卓理事長分享：沒有親身經歷，或許真的不會知道行動不便者的苦、不會知道照護者的艱難。好在，社會有愛，透過一點一滴的幫助，補充政府的不足、挹注協會的資源，儘管前行之路仍有阻礙，有你我的幫助，都可以讓他們更有勇氣迎向陽光。雖然一個人的幫助看似很小，但是，對於身為照顧者的腦麻協會，或者管理復康巴士的社會局，點滴都是莫大助力，唯有你我一同投入，才能用愛掃除障礙。

腦麻天使自在遨遊，需要你我的幫助。了解更多，請至中華民國腦性麻痹協會官網：https://www.cplink.org.tw