防疫不給地球加負擔！富邦號召回收廢棄口罩再製手機充電板 體現循環經濟

新冠疫情延燒近兩年，防疫口罩使用後即丟棄，釀成環境重大汙染問題。根據《環境科學與科技》（Environmental Science and Technology）期刊2020年報告指出，全球每月使用並丟棄的一次性口罩高達1,290億個，口罩材質無法自然分解，對於地球環境是一大負擔。

▲富邦金控將廢棄口罩製作成「正能量充電板」，作為60週年員工紀念禮品。 圖／富邦金控 提供

使用過的口罩是否可以再生利用? 富邦金控與Miniwiz小智研發公司合作，透過創新技術將廢棄口罩進行消毒處理，連同口罩製造過程中產生的邊角廢料，製作成「正能量充電板」，作為富邦金控60週年員工紀念禮品，希望能為同仁和社會大眾帶來生生不息、滿滿的正能量。

為了徹底解決廢棄口罩污染的問題，富邦於全台多處辦公大樓設置口罩回收箱，呼籲全體同仁共同參與回收，善盡地球公民環境守護責任。這些使用過的口罩經過專業團隊高溫、高壓再製處理後，平均約9片口罩可製作成一片手機充電板，循環再生「創罩價值」。

▲富邦將於10/22-10/24於臺北文創1F文化廣場推出「富邦60創罩價值體驗活動」，邀民眾共襄盛舉。 圖／富邦金控 提供

今年正逢富邦成立60週年，富邦金控提出「Run for Green」倡議行動，以實際行動宣示將全力「奔向綠色」，與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，為永續經營而努力。除了擬定全新ESG策略，以「低碳、數位、激勵與影響」四大主軸、設定20項2025年ESG目標，富邦也力行「低碳」策略，以金融領航者的力量引導產業進行綠色轉型。

為喚起更多民眾關注環保永續議題，並鼓勵大家加入捍衛地球的行列，富邦將於10月22日(週五)至24日(週日)在臺北文創1F文化廣場推出「富邦60創罩價值體驗活動」，現場大家可親身體驗如何將廢棄口罩再生變成「正能量充電板」！誠摯邀請民眾一起共襄盛舉，攜帶廢棄口罩或使用現場備料，透過小智研發「環生零耗機」，將口罩再製成為專屬自己的「正能量充電板」，更多資訊>> https://reurl.cc/l5gqdj