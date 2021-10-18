飛鼠、玉山只活8個月！今年發射的國產衛星全數退役

我國政府今年1月24日委託美國火箭發射公司SpaceX，發射斥資千萬元研製的國產立方衛星「飛鼠」和「玉山」到太空。未料，國家實驗研究院今年10月13日公告，地表無法收取兩枚衛星的訊號並成功解碼，衛星任務結束，正式退役。

國研院解釋，「玉山」升空後，中央大學學生曾在今年2月10日收到訊號，得知當時內部溫度是2.8℃，電池電壓是6.5V。衛星通電開關正常，通訊天線有展開，所以地面站可以接收到衛星訊號。通訊發射器也可運作，但因電壓較低，以致發射訊號功率偏低。太陽能板可充電，但充電量不高，可能是因為衛星翻滾，及太陽能板面積不大等原因所致。

國研院提到，不知何故，玉山衛星並沒有收到地面站上傳的指令，因此沒能開啟衛星上的通訊接收器，無法執行自動識別系統（AIS）與自動封包回報系統（APRS）的測試任務。

國研院接著說，雖然有國外網站偶爾收到近似玉山衛星的訊號，例如今年8月26日和9月19日，可惜未能解譯出有效的資料，因此在10月13日宣佈玉山衛星任務終止，正式退役。

另一立方衛星「飛鼠」全由中央大學太空科學研究所30多名師生研製，提前在今年9月中旬正式退役。該所教授張起維解釋，受限於研製期程等因素，飛鼠未進行具破壞性的輻射測試就發射升空。後來，衛星元件疑因不耐太空中的高輻射，導致飛鼠提早退役。

此外，我國第一家民間火箭公司晉陞今年9月中旬移師澳大利亞發射火箭「飛鼠一號」，根據澳洲官方公告和媒體報導，飛鼠一號連續三次試射都失敗，第三次試射甚至起火燃燒，評估後遺憾宣布不再發射。

但國家太空中心主任、有「火箭阿伯」之稱的火箭專家吳宗信解釋，該公司還有其他備用火箭，目前正在檢討問題，還有可能發射，相關發射計畫並非外媒所說的「完全失敗」。

太空科技是蔡英文總統上任後宣示要發展的重要項目，行政院長蘇貞昌也多次強調，他上任後簽的第一份公文，就是從2019年起為期10年、共編列251億元預算的第三期太空計畫，預計每年發射一顆國產人造衛星升空。

太空中心表示，繼氣象衛星福衛七號後，下一顆氣象衛星「獵風者號」原定今年第四季發射升空，能提升颱風路徑和強度預測精準度。但新冠肺炎疫情影響太陽能電池交貨進度，「獵風者號」發射延緩半年，預計明年發射，將用以驗證國內發展的10項衛星關鍵元件與技術。