改善危老只靠都更？ 立委：公安檢查先行

城中城大火帶走 46 條人命，外界將改善危老住宅的希望寄於危老都更，立院週一也已要求相關部會針對建築與消防公安管理提出專報，但國民黨立委林為洲與民眾黨立委蔡壁如都認為，都更面臨的住戶樣態相當多元，往往需要地方政府花很多時間與民眾溝通、對話，應該先從建築管理、消防公安管理等面向優先進行。

都更難以躁進

高雄城中城大火狠奪 46 條人命，立院內政委員會與社會福利及衛生環境委員會也因此將於週一要求相關部會首長進行專題報告。國民黨立委林為洲說，週一的專報將針對消防管理與監督、建物內部隔間與管路違規改建缺乏管理、危老建築都更緩慢等三大面向進行。

林為洲指出，過去因為曾發生文林苑都市更新爭議，許多民眾在面對都更時多少會感到不安，且都更只要未達同意門檻就無法進行，而憲法更是明文保障民眾的財產權，政府若要強制執行，只有徵收一途，但就務實面上來說仍是窒礙難行，因此希望先解決公安問題，「不太容易、速度會比較緩慢，這是私人意願的問題。」

民眾黨立委蔡壁如也認為，在都更方面，民眾的意願樣態非常多元，過去中央有心要推，但除了釘子戶的問題外，有些民眾可能會產生心理上的依賴與不安、弱勢族群會遭遇到無處安置的問題等，導致都更難以推動，需要地方政府花更多的心力與時間進行溝通，在面對釘子戶時也該拿出應有的魄力。

公權力要強勢介入

林為洲認為，在相關問題上應該先從建築管理、消防公安管理等面向優先進行，本次事件顯見地方政府在取締違規改建與消防管理並不到位，「在都更前，這些老舊建物還是要管理的，公權力需要強勢的介入才行。」

然而，取締與消防單位在年度檢查時可能因為「沒有管委會帶路」就打道回府，林為洲認為這樣的狀況急需改善，「即使沒有管委會也要確實執行檢查工作」，否則類似本次城中城火警，逃生路線堆滿雜物、防火門遭拆除的狀況裡應強制取締的狀況，會一再發生。

蔡壁如則指出，高雄市政府兩年前的確要求過城中城大樓成立管理委員會，但缺乏追蹤導致政府無法掌握後續情況，她以當初台北市劍潭整宅加設電梯的案件為例，指出老弱、低收入較多的住宅，在成立管委會會遇到許多額外的問題，更需要地方政府的積極關心與介入，花更多耐心與民眾溝通，才是改善問題的根本之道。

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