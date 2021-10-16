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第45屆金鼎獎 聯合報「她們的故事」獲數位內容類推薦

聯合報 / 記者謝汶均／台北即時報導
金鼎獎15日公布獲獎名單，聯合報以「她們的故事」獲得數位內容類優良出版品推薦。圖／聯合報提供
金鼎獎15日公布獲獎名單，聯合報以「她們的故事」獲得數位內容類優良出版品推薦。圖／聯合報提供

文化部15日公布第45屆金鼎獎獲獎名單，聯合報以「她們的故事」全動畫數位專題從1300件報名作品中脫穎而出，獲得「數位內容類優良出版品」推薦。

由新媒體中心數位製作人謝汶均、視覺設計中心許瑋琳、張心慈，以及數據中心前端工程師林冠宇等人製作的「她們的故事」數位專題，首次挑戰以動畫搭配受訪者原音的方式，呈現台灣女性跨世代的故事。

製作團隊採訪1950世代的資深作家廖輝英、1960世代的占星學專家唐綺陽、1970世代的台灣第一位棒球女主審劉柏君、1980世代的性別倡議網站「女人迷」的創辦人張瑋軒，以及1990世代的大學生兼小說家許瞳，在2020年12月10日國際人權日前夕推出五支女性動畫影片，以動畫結合真實人物原音的方式，讓讀者沉浸在充滿畫面與聲音的故事中。

透過這幾位女性的真實故事，製作團隊體現台灣女性在不同人生階段所面臨的社會期待、性別歧視、原生家庭重男輕女，甚至職場性騷擾等跨世代都相似的困境。

製作團隊也舉辦線下沙龍，邀請廖輝英、劉柏君、許瞳現身說法，討論「跨越半世紀 女力真的崛起了嗎？」，透過此沙龍，鼓勵更多各年齡層的女性勇敢站出來，一起打破框架、打造一個更性別平權的未來。

文化部指出，儘管面臨疫情衝擊，本屆金鼎獎仍有1300件作品報名，最終共29件作品獲獎、51件作品獲優良出版品推薦。

動畫 劉柏君 文化部

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